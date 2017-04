Médicos salieron a la calle a denunciar que hospital de Guanare sigue en crisis

Argumentando que ya está bueno de pasividad, que no pueden seguir actuando de manera alcahueta tapando la crisis que se vive en el hospital Miguel Oráa de Guanare donde no hay absolutamente nada para ofrecer atención a los pacientes, este jueves, médicos, especialistas y estudiantes de Medicina protestaron cerrando la entrada al hospital, para ver si las autoridades de Gobierno dejan de ser indolentes e irresponsables.

El estudiante del 4to año de medicina, Nelson Peraza, explicó como vocero de la manifestación, que la situación del hospital es dramática; no hay insumos de ningún tipo y quienes allí trabajan son personas profesionales, con mística y mucha capacidad pero que a diario experimentan frustración, tristeza e indignación porque no pueden garantizar una atención médica de calidad por no tener lo necesario.

“No hay insumos; no hay guantes, soluciones, los servicios no funcionan, no hay higiene; hemos llegado a atender partos sin guantes, no hay oxigeno o una aspirina, no hay ventiladores en UCI, nada, no hay nada y todos los que tenemos el compromiso de ofrecer salud ya perdimos la cuenta de a cuantos familiares y pacientes hemos tenido que decirles que estamos trabajando con las uñas, o como podemos”, manifestó.

Peraza recalcó que las consultas están cerradas de forma indefinida. Dijo que decidieron salir a la calle para hacer un llamado contundente a las autoridades de Gobierno y al mismo director del hospital, quien solo hace promesas y solicita lapsos de espera pero la situación no termina de mejorar. “La responsabilidad humana está sobre nosotros y no podemos seguir tapando la crisis que hay porque todo tiene que comprarlo el paciente, ya que de 10 medicamentos no hay ni uno asegurado”, precisó.

Asimismo, el joven estudiante de medicina formuló un llamado al personal de salud del estado y a los mismos pacientes para que levanten su voz y dejen de ser alcahuetas ya que no es mentira que el hospital de Guanare está en estado de emergencia, y lo lógico es que eso se corrobore en inspecciones y que los servicios que no sirven sean clausurados.

Para ellos sí hay

En medio de la manifestación el también estudiante de medicina, David Márquez denunció que el problema con los insumos es particular, porque para un paciente normal no hay absolutamente nada, pero basta que la persona a atender sea un funcionario, una autoridad o “alguien que tenga estrellas” para que todo aparezca como por arte de magia.

“La medicina debe ser para todos y eso debería estar más que claro, porque con la salud definitivamente no se juega”, aseveró.