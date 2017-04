No hay razones para declarar en emergencia al “Miguel Oráa”

Pese a reconocer que hay falla de insumos, muchas carencias y problemas por solventar que obviamente impiden ofrecer a la ciudadanía una atención óptima, la doctora Maribel Cárdenas, autoridad única de Salud en el estado dijo que no hay razones que justifiquen declarar en emergencia el hospital Miguel Oráa de Guanare.

Ese criterio fue expresado por la funcionaria ayer a las puertas del hospital capitalino, a donde se acercó producto de una nueva protesta pacífica que realizaron los estudiantes de medicina, médicos y el personal de salud del centro asistencial, cansados de trabajar con las uñas y de tener como respuesta solo promesas, según alegan.

La doctora explicó, que tiene en sus manos pruebas de las gestiones que se han hecho para asegurar insumos y medicamentos “pero no llegan de un día para otro”. Dijo que conoce la realidad del hospital Miguel Oráa y pidió a quienes laboran allí no manifestar en la vía pública sino propiciar reuniones, buscar el diálogo y canalizar las soluciones de otra manera.

El estudiante de medicina Gerson Peraza, como vocero, aprovechó la oportunidad para ratificar las necesidades del hospital directamente a la doctora Cárdenas (aún cuando ella supuestamente las maneja). Le aclaró que no dejaron de atender pacientes por la protesta y destacó que gracias a esa manifestación pudieron conocerla porque nunca se le ha visto ni siquiera en el área de emergencia, a lo que ella respondió que realiza inspecciones luego de las 12 de la noche y en la madrugada.

Asimismo, el estudiante puntualizó que han hecho muchas solicitudes y nada pasa; que no es fácil darle la cara a la gente todos los días y decirles que no hay nada; dijo que es falso que hayan hecho inspecciones a los servicios del hospital; que haya aire acondicionado, equipos o lo necesario para un parto porque no hay nada, ni guantes, ni agua siquiera o papelería para hacer los ingresos.

Toda esa realidad fue reconocida por la funcionaria, quien solo insistió en decir que se están haciendo las gestiones para solucionar, pero el país atraviesa una situación económica delicada.

Sin tratamiento

Como vocero de los pacientes oncológicos, el profesor Manuel Guillermo Manrique aprovechó la presencia de la funcionaria para decirle que “no basta escuchar, hay que resolver”. Detalló que la situación del área de oncología es crítica. “Yo, tengo dos años sin medicamento y se están haciendo milagros para atender”, aseguró.

Agregó que el laboratorio tampoco funciona y “quizá no sea solo su culpa, doctora, pero hay mucha omisión y desidia porque si hay plata para otras cosas, por ejemplo, como para comprar fusiles mientras los hospitales se están cayendo y se trabaja con las uñas… hay que dejar la indolencia doctora y solucionar”