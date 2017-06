Alcalde de Ospino denuncia ser víctima de amenazas de muerte

El alcalde de Ospino, Carlos Molina, denunció que un grupo seguidor del gobernador Reinaldo Castañeda, así como “los protectores” del municipio, lo están amenazando de muerte desde el pasado viernes 23 de junio.

“El llamado es al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, para que se aboquen a este caso de intento de homicidio, ya que desde hace varios días me están amenazando de muerte. El pasado viernes, estaba en una actividad en la dirección de Desarrollo Económico de la Alcaldía y pasaron unos motorizados y me gritaron ‘te vamos a matar’, y hoy (ayer), cuando estaba en la radio Astro FM, el legislador Wilmer Colmenarez en compañía de sujetos armados, también me amenazó”, indicó.

Molina dijo que los sujetos apodados “Valenciano”, “Bachaco”, “Cuatro pelos”, junto a Efraín Escalona y el legislador Colmenárez, irrumpieron en la radio para amedrentarme y amenazarme.

“Ahí había policías y se negaron a llevarse detenidos a esos hombres, que están incumpliendo con el decreto sobre el porte de armas, el cual está suspendido”, continuó Molina.

-He agotado todas las vías para conversar con el Gobernador y con el secretario de Seguridad Ciudadana y no se ha podido; ya consigné la denuncia ante el Ministerio Publico y la Policía, espero se desarrolle la debida investigación sobre el caso. Asimismo, le digo al Gobernador que Ospino no necesita “protectores”, porque la Alcaldía no está en manos de la oposición, ni de un contrarrevolucionario, acotó, al tiempo que responsabilizó al mandatario regional de cualquier cosa que pueda sucederle.