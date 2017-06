Guanareños se sumaron al “trancazo” nacional

Atendiendo a la convocatoria nacional, efectuada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ayer representantes de los partidos de oposición junto a miembros de la sociedad civil y gremios se apostaron en distintos puntos de Guanare desde las 12 del mediodía y hasta las 4 de la tarde en lo que denominaron “El Trancazo Nacional”.

Quienes participaron en la actividad hicieron uso de pitos, cacerolas y pancartas en contra del “fraude constituyente”, pidiendo un cambio y exigiendo respeto, pues aseguraron que no están dispuestos a vivir en dictadura. “Este trancazo está más que justificado y no importa el sol, ni si son 4 horas, lo importante es que quede claro que estamos hastiados de este Gobierno y que no queremos seguir como estamos”, expresaron.

Los puntos de “El Trancazo” fueron la redoma Las Garzas, la avenida Unda con carrera 11, avenida José María Vargas con carrera 3 a la altura de Barrio Sucre, el Paseo Los Ilustres y en el sector La Colonia a la altura de la plaza José Antonio Páez.

Vale indicar, que al iniciarse la actividad, los transportistas tomaron la decisión de paralizar el servicio por el temor a que sus unidades se vieran perjudicadas, hecho que generó congestionamiento en las paradas, así como una gran cantidad de personas caminando por las calles y avenidas.