19 centros electorales activarán para simulacro electoral en Portuguesa

Rafael Torrealba, coordinador del Comando de campaña Zamora 200 de la clase trabajadora, aseguró quemovilizarán al menos 4.500 trabajadores en todo el estado para que participen en el simulacro de votación de cara a la Constituyente que realizará el Consejo Nacional Electoral (CNE) este domingo 16, para lo cual se habilitarán en Portuguesa 19 centros y 75 mesas de votación distribuidos en los 14 municipios.

En tal sentido, Torrealba detalló que en Guanare funcionarán dos centros,en la Unidad Educativa Juan Fernández de León y la Escuela Básica 3 de Noviembre; en Araure, funcionarán 3 centros, en la Escuela Bolivariana Carlos Alberto Pelayo, la Lisandro Alvarado y General Páez; en Esteller el simulacro se hará en la Unidad Educativa Doctor Pablo Herrera Campins; en Guanarito será en la Escuela Básica Monseñor Unda; en Ospino, en la Escuela Técnica Agropecuaria Ospino.

En el caso de Páez estarán activos los centros electorales de la Escuela Básica Trina de Moreno y de Payara; en Sucre, se habilitará la Escuela Básica Jaime Cazorla; en Turén, será en la Escuela Bolivariana Ciudad de Mérida y en la Escuela Básica La Misión; en el municipio Unda se desarrollará el simulacro en el Ciclo Combinado Ramón Parejo Gómez; en Agua Blanca, en la Escuela Bolivariana Atapaima.

En lo que corresponde aPapelón, se activará el centro de la Escuela Básica Ciudad de San Felipe; en San Genaro de Boconoíto, la Escuela Bolivariana Carlos Quintero Alegría; en San Rafael de Onoto, la Unidad Educativa Menca de Leoni; y en Santa Rosalía, la Escuela Básica El Playón.

Encuentros

Torrealba, quien es candidato a la ANC por el sector trabajador, también comentó que ya han realizado más de 20 encuentros con los trabajadores en distintas empresas, en las cuales han ido explicando la importancia y necesidad de esta propuesta.“Además, estos encuentros han servido para que la clase obrera pueda presentar sus opiniones, las cuales también puedenser enviadas a través de la cuenta de twitter @cbstportuguesa y el correo cbstportuguesa@gmail.com”.

-Tenemos planteado hacer unas 30 asambleas más con los trabajadores antes de que culmine la campaña, porque nuestra meta es movilizar el día de las elecciones unos 40 mil trabajadores. Sabemos que el pueblo está consciente de que la ANC sí es la respuesta a los graves problemas que tiene el país, y que es el mejor camino para conseguir la paz, afirmó.

Es inconstitucional

Sobre la convocatoria a plebiscito por parte de la oposición, Rafael Torrealba, manifestó que es inconstitucional y aseguró que el pueblo no participará en dicha consulta.“Si la oposición quiere continuar con su plebiscito que lo haga, pero estoy seguro que la mayoría no participara, porque la clase trabajadora y el pueblo acudirá al simulacro electoral para la ANC. Esperamos que ese día prive la sindéresis y no se presente ningún tipo de inconvenientes”, expresó.