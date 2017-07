Adultos mayores se las ven negras para tratar de cobrar su pensión

Cansados de la falta de “seriedad” de quienes están al frente de la agencia del Banco Fondo Común (BFC) en Acarigua, este jueves decenas de adultos mayores alzaron su voz y denunciaron la situación que están viviendo -desde hace una semana- por no poder sacar completo el dinero de su pensión, además de los malos tratos que según reciben de parte del personal, específicamente de quien se encuentra en la entrada del lugar.

Domitila Colmenares y Priscila Reyes, aseguraron que desde el pasado viernes están tratando de cobrar su pensión (126 mil 790 bolívares); sin embargo, no ha sido posible retirarla en su totalidad, “algunos lograron en días anteriores que les dieran hasta 40 mil bolívares, pero ahora solo dan 15 mil diarios y eso no nos sirve para nada”.

Muchos de los presentes, entre ellos una señora de 83 años, aseguraron que han tenido que acudir varios días consecutivos para cobrar al menos la mitad del dinero, cosa que -afirmaron- es inhumana, sobre todo porque somos adultos mayores que ya no estamos para pasar un día haciendo cola bajo el sol y la lluvia; además, 15 mil bolívares no alcanzan para nada.

Entre tanto, Javier Leal, quien reside en Turén, exigió a las autoridades competentes actuar y garantizar el pago completo y oportuno de la pensión. “Si ese es un dinero que ya se depositó se debe garantizar el efectivo en los bancos, porque ese dinero es nuestro sueldo y debería ser sagrado”.

Asimismo, los adultos mayores aseguraron que el banco no les da otra opción más que hacer la cola porque no hay ni libretas ni tarjetas, lo cual dificulta aún más el hecho de poder acceder a su dinero. También pusieron en duda el hecho de que no exista el dinero necesario para cancelarles, pues en otras entidades bancarias –afirmaron- sí se está haciendo efectivo el pago completo.

Sin liquidez

Desde la gerencia del BFC -Acarigua se informó que la situación se debía a la falta de dinero en efectivo, motivado a que las remesas del Banco Central de Venezuela (BCV) no les habían llegado, ya que la bóveda más cercana está en Barquisimeto y las protestas que se registran en esa ciudad han impedido que trasladen el dinero.

Asimismo, se indicó que se han visto muy afectados por el hecho de que la mayoría de los comerciantes hoy en día no están depositando el dinero en efectivo, ya que muchos se dedican al canje por porcentaje. Todo esto –se aseguró- ha obligado a establecer como límite 15 mil bolívares diarios a fin de atender a por lo menos 150 adultos mayores. También se indicó que se les ha dado la opción de hacerles un cheque de gerencia para que puedan depositarlo en otro banco y así acceder a su dinero.