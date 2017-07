Agropatria Guanare lleva 15 días sin vender porque “no hay sistema”

Tiburcio Barrueta, presidente de la Cooperativa Caña Blanca, denunció que la sede de Agropatria en Guanare tiene 15 días sin vender porque no tienen sistema, pese a contar con productos en inventario, afectando así a una gran cantidad de agricultores.

“En mi caso, acudí a comprar varios sacos de veneno para proteger el cultivo de maíz, y no pude acceder al producto, no porque no había sino por falta de sistema. Ese problema lleva 15 días y sabemos que las autoridades de Agropatria pidieron al personal de Cantv que lo solventara con las redes, pero la respuesta ha sido nula”, manifestó.

Barrueta aseveró que “en este país es imposible producir, porque o no se tiene acceso oportuno a los insumos, porque no llegan a tiempo, o se cae el sistema y no se da respuesta rápida. Pedimos al gobernador Reinaldo Castañeda que interceda, porque los productores están obstinados con tanta ineptitud”.

El presidente de la Cooperativa Caña Blanca agregó que “esta es una emergencia porque lo que está en juego es la comida del pueblo”.