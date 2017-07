Alexis Méndez (GPP): El pueblo está alerta para no perder lo que ha logrado con la revolución

Risible resulta para el vocero de los movimientos sociales del Gran Polo Patriótico, Alexis Méndez, la conformación de los llamados Frentes en Defensa de la Constitución por parte de los dirigentes de oposición, “porque desde la derecha se hicieron caca sobre la carta magna, se orinaron, la quemaron, la repudiaron, se pusieron en su contra y ahora la defienden”.

Afirma que ese accionar de los opositores “solo para negar y obstaculizar la Constituyente” fue el mismo asumido en el año 99. “Yo no entiendo como después de haber hecho todo lo que hicieron pretenden erigirse como defensores de la Constitución, no entiendo, creo que están sumergidos en un mar de contradicciones”, expresa.

Para el dirigente, la oposición luce desorientada, y no quiso ir a la Constituyente porque en ese escenario hubiesen tenido que develar sus verdaderos planes y presentar propuestas quizá similares a las ya ejecutadas en Argentina y en Brasil en contra de los beneficios sociales para la población más vulnerable, ganándose así más repudio y rechazo de parte del pueblo.

“Sinceramente no se entiende la búsqueda de una intervención militar norteamericana y de sectores adversos internacionalmente, si la oposición no tiene propuestas razonables para el pueblo”, expresa Méndez, quien agrega que los venezolanos sabe quienes están en la derecha y por eso pese a la especulación, la escasez, la misma inflación y fallas del Gobierno, no ha habido un estallido social.

Por último, recalcó que la oposición más temprano que tarde, tendrá que decir al país cuáles son sus pretensiones y planes más allá de criticar y oponerse al gobierno. “Por ahora esos Frentes que vienen creando dan risa y dejan ver incoherencias y contradicciones que mantienen al pueblo en alerta para no perder lo mucho que ha hecho posible esta revolución bolivariana con todo y sus fallas y debilidades”, acotó.