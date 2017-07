Altos precios hacen casi imposible adquirir hoy los electrodomésticos

Adquirir por primera vez un electrodoméstico o reponer uno que se haya dañado, se ha vuelto muy difícil para los portugueseños por la poca disponibilidad de equipos y los elevados precios a los que son comercializados en Acarigua-Araure.

Dado el bajo poder adquisitivo de la mayoría de la población, adquirir un electrodoméstico que facilite las labores o proporcione comodidad en el hogar, se ha vuelto inalcanzable.

Para la compra de una licuadora de la marcar Oster, un trabajador que perciba sueldo mínimo de 97 mil bolívares, debe reunir su salario completo durante cinco meses para adquirir el equipo, cuyo valor comercial actualmente supera los 450 mil bolívares.

Otros equipos que han experimentado un alza considerable son las planchas, que actualmente pueden encontrarse desde 120 mil a 200 mil bolívares, al igual que los ventiladores que ya superan los Bs. 150 mil.

Es mejor no venderlos

Un comerciante de electrodomésticos manifestó que en el caso de los televisores, por el alto costo es mejor no venderlos. “Un televisor de 24 pulgadas me lo venden al mayor en un millón 200 mil bolívares, y a qué precio lo voy a ofrecer yo, prefiero no traer esa mercancía”, expresó.

Señaló además que actualmente los comerciantes no cuentan con el capital suficiente para hacer compras por grandes cantidades. “Todo está muy caro, antes podía traer seis lavadoras y las vendía, pero ahora una sola cuesta 4 millones 500 mil, entonces solo compro dos, al igual que las neveras que actualmente están por encima de los 5 millones las de 14 pies”, indicó.

Los aires acondicionados se ubican entre 2 millones y 5 millones, dependiendo si es split o de ventana y los BTU que tenga, mientras que las cocinas de cuatro hornillas, se encuentran a partir de los 800 mil bolívares. Los congeladores y filtros son pocos los ofertados por sus altos precios.