Asopemi insta a empresas a no ejercer acciones en contra de sus trabajadores

Ante el llamado realizado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a un paro cívico nacional por 24 horas, este jueves 20 de julio, el directorio de la Cámara Regional de las Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas del estado Portuguesa (Asopemi), aseguró que respetarán la decisión de sus empresarios y de sus trabajadores de sumarse o no a la convocatoria.

“Este llamado es una acción ciudadana, y respetamos a quienes quieran o no participar;por ello, nosotros instamos a todas nuestras empresas afiliadas a no ejercer acciones contra sus trabajadoresque decidan no asistir a sus lugares de trabajo”, aseguró Manuel Domínguez, presidente de Asopemi.

Asimismo, refirió que como líderes de instituciones empresariales deben interpretar los tiempos y actuar en defensa de los principios que los rigen, como son el respeto a la Constitución, las leyes y las demás normas vigentes.

“Somos ciudadanos productivos y competitivos, respetuosos de las normativas y de nuestros conciudadanos, por lo que creemos firmemente en las potencialidades de nuestros recursos humanos y de las ventajas comparativas y competitivas de nuestra pujante nación; reiteramos que el problema país es de todos los que cohabitamos en esta gran patria”, manifestó Domínguez.

Igualmente, exhortó a todos los actores políticos a que reflexionen sobre la crítica situación que Venezuela está atravesando, “y entiendan que solo con unidad nacional, sin exclusión alguna, podremos salir exitosamente de este abismo en el que estamos sumergidos”.