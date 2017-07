“Aumentamos el pasaje porque en este país no se cumplen las leyes”

Transportistas protestaron ayer frente a la Alcaldía de Páez, en rechazo a las sanciones impuestas por el organismo, tras el incremento unilateral por parte de los profesionales del volante de las tarifas del pasaje urbano en las modalidades de busetas y rapiditos.

La protesta se generó pasado el mediodía de ayer, luego que funcionarios de la Alcaldía, Policía Nacional Bolivariana y Concejo Municipal, retuvieran los documentos de los transportistas como sanción ante la medida de aumento.

José Requena, representante del gremio de rapiditos, informó que los profesionales del volante se vieron en la necesidad de aumentar la tarifa de 250 a 500 bolívares, por la alta inflación que registra el país.

“Los vendedores de repuestos aumentan cada vez que quieren, los alimentos están demasiado caros, hay bachaqueros por todos lados, entonces el Gobierno nos manda a nosotros una comisión de la alcaldía para que nos sancionen y convocan a la gente para que no nos pague el pasaje”, criticó.

Expresó que no es justo que el Gobierno solo sancione a los transportistas. “También que salgan a revisar las ventas de repuestos, comida y todos los servicios”, acotó al tiempo que indicó que el ajuste del pasaje no se consultó “porque en este país no se cumplen las leyes, ‘los bachaqueros’ compran y revenden a precios exagerados y los funcionarios los ven y no hacen nada como si eso no afecta el bolsillo del pueblo, lo único que afecta es el aumento del pasaje”.

No es aceptado

Entre tanto, el alcalde Efrén Pérez, acompañado de representantes de todos los organismos vinculados al sector transporte, reiteró que no está autorizado el incremento de la tarifa ni en busetas ni en rapiditos.

Indicó que existe una gaceta municipal que establece que la tarifa de la buseta es de 150 bolívares, mientras que rapiditos es de 250 bolívares. “Están irrespetando nuevamente a las autoridades y al pueblo con un comportamiento poco cívico”, apuntó.

El burgomaestre instó al pueblo a cancelar la tarifa establecida por la Alcaldía y el Concejo Municipal. “Les pedimos a los consejos comunales que se pongan a tono con la responsabilidad que les da la ley, y hacer las denuncias para que los funcionarios puedan actuar ante esta situación irregular”, aseveró.

Reunión

Luego de la protesta de los transportistas, las autoridades convocaron a los profesionales del volante ayer mismo a una reunión para evaluar propuestas.