Chris Froome pedaleó con todo hacia su cuarto título en el Tour de Francia

El ciclista británico Chris Froome (Sky), que este sábado aseguró virtualmente su cuarto título en el Tour de Francia, afirmó tras la contrarreloj decisiva de Marsella que había sido la edición “más equilibrada” de las que conquistó.

“Cada Tour de Francia es difícil. No sé si fue el más difícil, ya que todas las veces se sufre. Pero fue sin duda el más equilibrado. Nunca estuve seguro de mi victoria hasta Marsella. Afortunadamente, las piernas me fueron bien en esta contrarreloj, no tuve un mal día”, afirmó el británico, que triunfó también en la general de la Grande Boucle en 2013, 2015 y 2016.

“Sabíamos ya desde la salida (de la primera etapa en Düsseldorf) que iba a estar muy disputado. Todo se decidía hoy, estábamos en menos de 30 segundos los tres favoritos”, subrayó.

Froome fue tercero este sábado en la contrarreloj de la 20ª etapa en Marsella, a 6 segundos del ganador, el polaco Maciej Bodnar. En la general, el británico aumentó a 54 segundos su ventaja sobre el segundo, que es ahora el colombiano Rigoberto Urán, lo que le permite llegar al domingo con el Tour en la mano, a la espera de su coronación en los Campos Elíseos de París.

“Tengo que llegar a París mañana bien, con el resto de mis compañeros”, subrayó.

“He aprendido cómo de difícil fue para esos tipos que ganaron en el pasado cinco Tour de Francia”, apuntó.

Merckx e Induráin, más cerca

Froome aludió al “gran honor” que supone que le mencionen en la misma frase que leyendas de la prueba como Eddy Merckx, Miguel Induráin, Jacques Anquetil o Bernard Hinault.

Esos cuatro hombres lideran el palmarés de la Grande Boucle, cada uno con 5 títulos, después de que los siete de Lance Armstrong le fueran retirados por dopaje. Froome se acercará a apenas uno de ese ‘poker’ de mitos del ciclismo.

“Obviamente, es un inmenso honor que te mencionen en la misma frase que grandes de la historia del Tour como esos”, afirmó el líder del equipo Sky.

Pese a esa admiración por las leyendas del pasado, señaló que no tiene a ninguno como modelo directo.

“No soy mucho del tipo de gente que busca un modelo. Tengo mi manera de hacer las cosas, me concentro en un objetivo y me entrego al máximo. Les respeto mucho, pero yo comencé en el ciclismo en África, tardíamente. No había visto el Tour de Francia antes, en aquella época mis primeros recuerdos del Tour eran Armstrong y Basso”, señaló.

Sobre cómo ha cambiado desde su primer título en el Tour, Froome bromeó diciendo que se siente “más viejo”.

“Aprendo cada daño y me desarrollo como corredor. Soy más completo. He trabajado mucho el descenso, el posicionamiento en el pelotón. Puedo todavía progresar tácticamente”, señaló.

Froome quitó importancia al hecho de haber ganado el Tour sin haberse impuesto en ninguna de las etapas.

“Conociendo el recorrido, siempre tuvimos la idea de dedicarnos a las tres semanas del Tour, no a una etapa. Sufrí en los Pirineos cuando perdí unos veinte segundos en Peyragudes, estoy contento de que no fuera peor, porque normalemente pierdes minutos cuando tienes un mal día en la montaña”, indicó.