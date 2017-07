“Con más fuerza seguimos en la lucha por este país”

Un grupo de estudiantes, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil y gremios participaron por varias horas este lunes en una actividad convocada a nivel nacional denominada “el trancazo”, en la avenida Unda con la carrera quinta de la capital del estado.

Ninoska Delfín y María Oropeza, dirigentes juveniles de Alianza Bravo Pueblo y Vente Venezuela, respectivamente, señalaron que esta actividad se realizó en rechazo a la Constituyente impulsada por el Presidente Maduro.

“Nosotros los jóvenes seguiremos dando la cara por el país. Basta de represión, y que el mundo sepa que los venezolanos no queremos este modelo político cubano que pretende seguir imponiendo el Gobierno”, dijeron.

Agregaron que no le tienen miedo al régimen, por lo que no piensan abandonar la lucha de calle hasta tanto no se restablezca la democracia.

De igual manera, opinaron que la medida otorgada a Leopoldo López es una clara muestra que las protestas de calle y la presión internacional si funcionan.

“Con más fuerza que nunca seguiremos luchando sin temor, porque se trata de la libertad de todos los venezolanos”, finalizaron.

Es importante resaltar, que durante el “trancazo”, los jóvenes juraron defender al país por encima de todo, incluso a costa de sus vidas.