Consecomercio: El trabajo del domingo es por la libertad y la democracia

CARACAS.-

La presidente del Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, invitó a todos los comerciantes del país a participar en la consulta popular programada para mañana. “Antes que nada, somos ciudadanos y este domingo será para que todos los venezolanos se lo dediquemos a Venezuela, y esto incluye a todos los trabajadores. El trabajo del domingo es por la libertad y la democracia de Venezuela”, afirmó.

Uzcátegui aseguró que uno de los principios fundamentales de Consecomercio es la libertad, por lo que apoyan todas las manifestaciones que haga la ciudadanía para ejercer sus derechos y reclamar sus espacios. Se refirió a la consulta como “un evento 100% democrático, en el que todos los venezolanos van a tener la oportunidad de manifestar su acuerdo con el proceso constituyente”.

El director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios, Alí Poveda, también llamó a todos los venezolanos a que mañana manifiesten su voluntad en la consulta popular. Aseguró que está dentro del texto constitucional y que, además, fue convocada por la Asamblea Nacional que tiene esa facultad.

Sobre la asamblea nacional constituyente, el presidente de Atraem señaló: “Es absolutamente inconstitucional porque el pueblo no ha sido consultado, a pesar de tener el poder de convocatoria. Es necesario que el pueblo soberano dé su opinión sobre una iniciativa que rompe con el texto constitucional que pretende desmontar el estado republicano, acabar con el principio de la universalidad del voto y abolir la propiedad privada”.

En horario habitual. Los centros comerciales de Caracas abrirán sus puertas, pero sus locales tendrán la potestad de no trabajar. Claudia Itriago, directora ejecutiva de Cavececo, aseguró que el gremio no es impositivo y que cada centro comercial tiene su propio horario de operaciones. “Hasta donde yo sé, porque no tengo anuncios contrarios, abrirán, pero en el acostumbrado horario tipo feriado por ser domingo, el cual empieza desde el mediodía”.

Itriago agregó que deben respetarse los centros comerciales como espacios públicos. “En ellos no tenemos ningún tipo de distinción social, política o de ningún otro tipo. Se trata de espacios de encuentro social que reciben diariamente a 1,5 millones de personas en todo el país y donde acuden familias completas, niños y personas mayores”.

Encargados de tiendas en el Millenium Mall, ubicado en Los Dos Caminos, aseguraron que los establecimientos están preparados para cualquiercontingencia, dada la situación que ha vivido Caracas en los últimos meses. Por consiguiente, no están obligados a abrir en ningún día que haya cualquier tipo de movilización, sean marchas, trancazos, concentraciones e incluso la consulta popular que se realizará mañana.

Igualmente afirmaron que por los momentos el centro comercial trabajará en el horario normal de todos los domingos: desde el mediodía hasta las 8:00 pm.

Los locales de Paseo Las Mercedes trabajan de una manera particular y distinta a los demás centros comerciales. “Cada propietario decide su horario de funcionamiento. No hay órdenes de alguna autoridad que lo imponga. Normalmente los domingos son muy pocas las tiendas que abren. Los que vayan a operar este 16 de julio, lo harán en el horario normal de todos los domingos”, señaló el dueño de un local.

El Recreo operará mañana desde el mediodía hasta las 7:00 pm. Un encargado del centro comercial aseguró que hasta el momento no han recibido información de que las tiendas no abrirán mañana. “No nos han avisado nada ni nos ha llegado reporte de ese tipo. Todo sigue en marcha hasta los momentos”.