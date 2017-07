Coordinador de PJ-Portuguesa denunció ser víctima de amenazas

El coordinador regional de Primero Justicia (PJ), Luis Sánchez, denunció haber sido víctima de amenazas por parte de tres sujetos que –sin identificarse- le advirtieron que dejara de hacer proselitismo político o de lo contrario él y su familia, podrían verse afectados.

“Alrededor de las 8:00 am de este viernes, cuando salía de mi casa en Agua Blanca, tres sujetos que iban a bordo de un taxi de color blanco, de esos que fueron aprobados por el Gobierno, me dijeron que me quedara quieto, que me callara, que ya sabían dónde vivía mi familia”, relató.

Indicó que el carro no contaba con placa, ni ningún cartel de identificación, y los sujetos era primera vez que los veía; no obstante, responsabilizó al alcalde Primitivo Cedeño y al gobernador Reinaldo Castañeda, de cualquier cosa que le pueda suceder a él o a sus familiares.

“Esto en lugar de desmotivarnos o desmovilizarnos, nos da más razones para luchar, porque sabemos que responde al desespero del gobierno por el éxito de la jornada del domingo donde más de 143 mil portugueseños salieron por un cambio, porque cada día son más los que suman a las acciones de calle por un mejor país”, finalizó Sánchez.