Decretan libertad bajo presentación a jóvenes detenidos durante paro del 20

José Torres Leal, director de Foro Penal Venezolano en Portuguesa, informó que en la audiencia realizada en Guanare para procesar a parte de los jóvenes detenidos durante el paro cívico realizado el jueves pasado, la jueza decidió darles libertad bajo presentación, luego de que cada uno presente dos fiadores ante el tribunal.

Apuntó Torres, que la jueza que lleva el caso es la doctora Lisbeth Briceño, responsable del Tribunal de Control N° 2, y que los delitos imputados a 7 de los 11 detenidos fueron instigación pública y tenencia de sustancias incendiarias.

El abogado explicó, que en la audiencia en cuestión fueron presentados 7 detenidos en conjunto y los 4 restantes en otras audiencias y con otros juzgados. Citó el caso de la única detenida femenina, quien no ha cumplido la mayoría de edad y fue procesada por el Tribunal de Control N° 2 de Responsabilidad en Adolescentes, y está detenida en el Retén de Acarigua.

“Sobre esta jovencita, hasta el momento sus familiares no han sabido de su situación porque no se la han dejado ver, supuestamente porque las normas del retén así lo establecen; no obstante, la información que tengo es que también será liberada una vez se presenten los fiadores”, aseveró Torres.