Diputado (AN) Carlos Paparoni: “No queremos más una revolución que tiene a millones comiendo de la basura”

Productores agrícolas de Portuguesa, acompañados de sociedad civil, gremios, estudiantes y partidos políticos protagonizaron ayer en Acarigua la actividad denominada “Espigazo Agroalimentario”, en donde –además de reiterar las denuncias sobre la grave situación en que se encuentra el campo venezolano- dieron su respaldo a la consulta popular convocada para este domingo 16 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y ratificaron su rechazo al “fraude constituyente”.

Ondeando banderas de Venezuela, y mostrando pancartas con mensajes como “no a la Constituyente”, los manifestantes se ubicaron en la Redoma La Espiga, para informar a los ciudadanos sobre la importancia de participar este 16 en la consulta popular para rechazar la iniciativa de Maduro.

“Hoy (ayer) los agricultores y ganaderos no vamos a hablar de semillas, de insumos, si no de la necesidad de defender nuestros principios básicos, como la libertad y la democracia, los cuales nos quiere quitar este gobierno con esa ANC, por eso estamos invitando a la gente a rechazar esta propuesta este domingo 16 durante la consulta popular que se realizara”, dijo en el acto Aurelio Amaya, representante de Fedeagro y uno de los coordinadores de la actividad.

Por su parte, Antonio Pestana, ex presidente de Fedeagro, comentó que esta acción de protesta se realizó simultáneamente en nueve estados del país, e indicó que el objetivo principal era expresar claramente y de manera pública el rechazo a la ANC.

“Nosotros no podemos permitir que el gobierno quiera reescribir la Constitución para su propio beneficio, por eso estamos aquí elevando nuestra voz de protesta y uniendo esfuerzos con la sociedad toda para que este domingo 16 rechacemos esa Constituyente y exijamos un cambio para el país”, expresó Pestana al tiempo que pidió a los presentes no abandonar la lucha en las calles y apoyar a los jóvenes injustamente detenidos en Acarigua-Araure en las protestas del pasado lunes 10 de julio.

Es fundamental

Fuaz Kasen, presidente de Fevearroz, destacó que el Gobierno nacional, poco a poco ha ido eliminando, quitando progresivamente, la democracia, y con la Constituyente será peor, por eso “participar en la consulta popular del 16, es fundamental, porque será el primer paso que dará el pueblo para la reconstrucción democrática del país, así que todos debemos acudir y expresar nuestro rechazo a la iniciativa del Gobierno”, destacó

Gabriela Salcedo, representante de la sociedad civil instó de su lado a los presentes a seguir en las calles luchando por la democracia, “no podemos dejar que este gobierno acabe con lo que queda de país, vamos a activarnos, rechacemos la Constituyente este domingo y sigamos protestando hasta lograr el cambio”, expresó.

Cabe destacar, que a la actividad acudieron los diputados a la Asamblea Nacional, María Beatriz Martínez y Carlos Paparoni. Este último en su intervención destacó que el domingo la consulta popular será un acto donde “la voz del pueblo se elevará diciendo que no quiere Constituyente, ni seguir en una revolución que tiene a más de 3 millones de venezolanos buscando comida en la basura, si no que quiere un cambio total, y que vamos a seguir luchando por que se dé”, sentenció.

Sin miedo

Aura Mora, trabajadora del Ministerio de Agricultura y Tierra, desafió amenazas y acudió a la concentración, asegurando que lo que está sucediendo en el país es grave y que es necesario un cambio.

“A pesar de ser trabajadora pública con 30 años de servicio, aquí estoy sin miedo, porque no podemos ser indiferentes ante la situación del país, que a mi si me duele, porque nosotros no nos merecemos lo que está pasando, por eso llamo a la gente a rechazar esa Constituyente votando este 16 de julio, y a los empleados públicos les pido que dejen el miedo, porque el cambio es necesario y urgente”, destacó Mora.