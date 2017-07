Diputado Luis Florido pidió bloqueo internacional para la ANC

CARACAS.-

Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, informó este sábado que enviaron una comunicación formal a todas las cancillerías del mundo para que, de concretarse la asamblea nacional constituyente (ANC), se tomen acciones en apoyo a los venezolanos.

A un día de la convocatoria hecha por Maduro, hay 13 países que han pidieron formalmente que se suspenda la ANC y que se establezca un proceso de negación política para la salida a la crisis, destacó Florido.

“Llegó la hora que la comunidad internacional de su apoyo decidido, sincero y franco para que este proceso no pueda concretarse”, expresó el diputado.

El legislador pidió además que se impida al gobierno nacional solicitar préstamos ni suscribir contratos, de instalarse la ANC.

“Que no pueda endeudarse a través de bonos suscritos por la Republica y que la constituyente no les sirva absolutamente para nada, ya que no está aprobada por los venezolanos y agravará la crisis”, dijo.