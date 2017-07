El plebiscito definirá el camino para la recuperación de Venezuela

Diversos sectores de la sociedad portugueseña -agrupados en federaciones, colegios, asociaciones y partidos políticos- fijaron este lunes posición en torno a lo que está ocurriendo en el país, ratificando su deseo de contribuir con el rescate de la democracia venezolana, a través del impulso de la consulta popular nacional que se llevará a cabo este domingo 16, y que ha sido denominada “¡El Pueblo Decide!”.

Fuaz Kassen, representante del sector agrícola, fungió como vocero y leyó un comunicado donde expresan que “motivados por la convicción, pasión y la necesidad de acción que despierta en nosotros el sueño libertador, nacionalista y democrático que convive y se confunde con el alma de esta Nación, los gremios profesionales, productivos y partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reafirmamos nuestra lucha por reestablecer el orden constitucional e impulsar la reconstrucción nacional”.

Desde el estado Portuguesa –continuó- haremos la tarea que nos corresponde para la integración y el compromiso de la sociedad civil en función de la prosperidad y la cultura productiva, en sustitución del oportunismo, el pandillismo y el revanchismo que tanto daño le han hecho a Venezuela, pero que siempre han estado adosados como rémoras al rentismo petrolero.

-Esto es un compromiso convocante, luchador y espiritual en un momento que, sin lugar a dudas, es uno de los más difíciles de la historia contemporánea de nuestro país, porque producto de la práctica oportunista, reñida con la ética, los valores y derechos que cualquier sociedad aspira para sí misma, el pueblo decidió promover un cambio que inició con la victoria electoral del año 2015, y continuó con el impulso de un referéndum revocatorio que nos fue secuestrado, y unas elecciones regionales que nos fueron arrebatadas, puntualizó Kassen.

Frente a esto, el dirigente agrícola resaltó que es primordial participar en la consulta popular, donde –dijo- tendremos la oportunidad de rechazar masivamente la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro; exigirle a los funcionarios públicos y la Fuerza Armada Nacional que cumplan con su rol para restituir el orden constitucional; y apostar por la renovación de los poderes públicos y la conformación de un gobierno de unión nacional, a través de elecciones libres y transparentes.

“El compromiso con el presente y el futuro de nuestra patria es decidir este domingo sobre esos tres aspectos, que definirán el camino para la recuperación de la Venezuela libre que siempre soñamos, y que un día nos pretendieron quitar invocando la esperanza del pueblo más necesitado. Digamos el domingo: No más hambre, no más crisis hospitalaria, no más escasez, no más monopolios, no más paralización de la agricultura y la ganadería, no más corrupción, no más fraude sociopolítico, no a la Constituyente”, recalcó Kassen.

Asimismo, instó a los ciudadanos a sumarse a las diferentes actividades de protesta que estarán realizando esta semana, resaltando que este jueves –a las 9:00 am- se sumarán a la actividad convocada a nivel nacional por Fedeagro y que en Portuguesa se denominará “El Espigazo”.

Recta final

Durante el encuentro con los medios, las organizaciones políticas ratificaron que en el estado serán instalados 58 “Puntos Soberanos” y 355 mesas, para lo cual ya cuentan con 1.610 portugueseños que se activarán para la instalación de las mismas. “En esta recta final, estamos convencidos que Portuguesa será bandera de lucha, porque este no es un problema de un partido o de un gremio, es un problema de país que nos reclama a todos unidos”, dijo Mara Rodríguez, responsable regional de Voluntad Popular.

Por su parte, Luis Sánchez, coordinador regional de Primero Justicia (PJ), informó que a nivel nacional ha sido conformada una comisión de garantes de este proceso que en algunos casos tendrá el acompañamiento de varios organismos internacionales. En Portuguesa, esta comisión está integrada por Iván Colmenares (partidos), Fuaz Kassen (gremios) y Matilde Araujo (academia). De igual modo, se informó que un grupo de comunicadores sociales dará la cobertura especial a todo el proceso a partir de mañana miércoles, a través de @reporteportuguesa por las redes sociales Twitter e Instagram.