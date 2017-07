“El plebiscito es solo un encuesta, porque no lo establece la Constitución”

El procurador general del estado Portuguesa, Manuel Pérez Pérez, aseguró que el plebiscito que realizará la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el próximo 16 de julio, para que el pueblo exprese si apoya o no la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no es vinculante, por cuanto en la Carta Magna no existe esa figura.

“Nuestra actual Constitución prevé las fórmulas para la participación ciudadana, que son los referéndum en sus diferentes modalidades: consultivo, aprobatorio, revocatorio; así como también la Constituyente, pero en ningún lado está el plebiscito como tal, por lo que prácticamente ese proceso que quieren realizar es solo una encuesta, una opinión”, dijo.

Indicó que la oposición está en todo su derecho de realizar esa consulta popular; sin embargo, aclaró que no pueden pretender darle a ese proceso, legalidad porque -reiteró- no la tiene.

Pérez Pérez resaltó que su mayor temor es que la oposición quiera utilizar ese plebiscito, para continuar impulsando las acciones de protesta de calle que se han venido presentando en el país en los últimos meses.

Esperemos -agregó- que con esta consulta la oposición no esté buscando una razón para incendiar el país, porque al parecer ese es su objetivo. Ojalá y no sea así porque eso traería mucha más violencia y problemas que los venezolanos no necesitamos.