El reconocimiento a una labor es fundamental para ser más útiles

Dejando claro que nadie tiene la verdad absoluta y que es necesario dar muestras de reconocimiento, el alcalde Efrén Pérez ofreció un agasajo a los comunicadores sociales de Acarigua-Araure por haberse celebrado el pasado mes el Día del Periodista.

Resaltó que aunque no siempre existen coincidencias, “respetamos la labor que realizan los comunicadores día a día, y por eso no quisimos dejar de un lado esta celebración en reconocimiento a su trabajo (…) lo demás son situaciones aisladas que no vienen al caso”.

-Nosotros apostamos porque cada día los periodistas se profesionalicen mucho más, no pierdan la cordura y la hermandad que los caracteriza, porque nadie puede arrojarse la verdad absoluta, y el reconocimiento de todos los sectores es fundamental para aportar y ser más útil al país y a la sociedad, manifestó Pérez.

Durante el encuentro, más de 20 profesionales de la comunicación recibieron medallas y botones de Honor al Mérito por parte del alcalde de Páez, entre ellos los periodistas de este rotativo José Daniel Reyes, Karlys Hurtado, Freddy Araujo y quien escribe esta nota, así como los reporteros gráficos Luis Marchán y Ediver Cantillo.