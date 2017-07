“Empresa que se sume al plan golpista será tomada por los trabajadores”

Representantes de la clase obrera en Portuguesa, junto a líderes sindicales, miembros de la Confederación Bolivariana Socialista de Trabajadores (Cbst) y el Comando de Campaña Zamora 200, ofrecieron una rueda de prensa para rechazar el llamado a paro cívico nacional hecho por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

José González, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por el sector de los trabajadores, aseveró que dicha convocatoria “fue un lineamiento emanado directamente desde el imperio norteamericano con el propósito de generar zozobra en el país, de seguir atacando al gobierno del presidente Nicolás Maduro, y de propiciar un golpe de Estado”.

-La clase obrera, consciente de toda esta situación, rechaza ese llamado a paro, y queremos hacerle saber al pueblo que estamos articulados con los puntos y círculos en las empresas, con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), para garantizar que nadie vengan a querer paralizar la producción en el país, sobre todo la de alimentos, dijo.

“Empresa que entre en el plan golpista del imperio norteamericano y de la oposición, será tomada por los trabajadores en pro de la paz y de la producción de alimentos y demás bienes para el pueblo venezolano. No vamos a permitir más atropellos, la clase obrera está unida para enfrentar estas embestidas de los enemigos de la revolución”, aseveró.

Asimismo, González repudió las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre aplicar fuertes sanciones económicas a Venezuela, si el gobierno no suspende la elección de la ANC. “Vamos a seguir apoyando el proceso constituyente porque es lo que quiere el pueblo, así no los demostró con la alta participación en el simulacro electoral, así que las amenazas de Trump no nos amilanan”, enfatizó.