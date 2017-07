Escalona: “Revolucionario que se raje el pecho y no vote este domingo, es escuálido”

“Todo chavista o revolucionario que se raje el pecho y no salga a votar el domingo, es escuálido… ese día hay que votar, llueva, truene o relampaguee, a votar; y a todo opositor que se haya beneficiado de la revolución hay que tocarle la puerta y hacerle tun, tun por la Constituyente, y va tener que salir porque escuálido que se respete no le recibe nada al Gobierno”.

Lo anterior fue expresado por el ex edecán de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Juan Escalona, en el marco de una marcha protagonizada este martes por la dirigencia revolucionaria en Guanare, a propósito del cierre de campaña de cara a la elección de este domingo 30 de julio.

La movilización roja inició en la Redoma Las Garzas, recorrió la avenida Hugo Chávez, 23 de Enero, la carrera 5ta y terminó en la plaza Bolívar de Guanare, donde Escalona y otros candidatos a la Constituyente hicieron uso de la palabra invitando a la población a votar “para consolidar la paz y no permitir que los logros de la revolución sean echados al cesto de la basura”.

El gobernador Reinaldo Castañeda, el ministro Wilmar Castro Soteldo, alcaldes, diputados, legisladores y miembros de las diferentes misiones marcharon sin importar la lluvia, recalcando a cada paso que “Portuguesa sigue siendo el estado más chavista y revolucionario de toda Venezuela; 600 mil ciudadanos sacaron el carnet de la Patria en nuestro estado y todos van a votar este 30 julio”, aseguró el mandatario regional.

A los empresarios

El ministro de Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, se dirigió a los empresarios guanareños que por más de 20 años han manejado cuentas y buenas utilidades, y han visto crecer sus negocios, resaltando que “este es el momento de pronunciarse en respaldo a Constituyente para garantizar la paz y la tranquilidad”.

“Es fácil ser chavista cuando hay real, pero parece que no es tan fácil cuando no hay plata en las alcaldías y gobernaciones”, expresó Castro Soteldo, al tiempo que dijo no haber visto en la movilización a muchos que se dicen chavistas y han ejercido puestos de gobierno, calificándolos de irresponsables y –afirmó- hay que castigarlos.