Exalcalde Amilkar Pérez: “No queremos Constituyente, sino solución a los problemas”

De cara al proceso eleccionario del próximo 30 de julio, el exalcalde del municipio Ospino, Amilkar Pérez, exhortó a la población a abstenerse, a no participar, argumentando que no hubo una consulta previa sobre la viabilidad en este momento de una Constituyente.

“Creo que el 30 de julio habrá un silencio estruendoso porque la gente no saldrá a votar, ese es mi llamado, a abstenerse, porque comparto lo que dice y siente la mayoría, no necesitamos una Constituyente sino que se resuelvan los problemas de alimentación, de medicamentos, que se atienda la especulación, la inseguridad y la corrupción”, recalcó.

Pérez, quien en la actualidad sigue la corriente del mayor general Miguel Rodríguez Torres, dejó claro en sus declaraciones que está del lado del chavismo crítico. “Yo creo que la revolución bolivariana se puede salvar si todos los que estamos en desacuerdo con el gobierno madurista, y que no compartimos las acciones de la oposición, nos ponemos de acuerdo en salir adelante con esfuerzo y dedicación”, dijo.

A su juicio, la revolución bolivariana ha hecho de lado sus principios de honradez, la dedicación, el esfuerzo y la mancomunidad para hacer de Venezuela un mejor país y por eso confía en que el chavismo crítico –en sus distintas tendencias- debe converger en una unidad monolítica para adversar a quienes están en el gobierno.

Fanfarrón y pantallero

En otro tema, Amilkar Pérez expresó que el alcalde de Ospino, Carlos Molina, “cada día se parece más a un striper, porque sigue quedando al desnudo, visto que no es revolucionario, no es un gerente, es sectario, fanfarrón, pantallero, camorrero, pillo y, además, mediocre”.

Criticó que en la actualidad el pueblo de Ospino no goce del servicio de agua potable y que la población “luzca fea”, al igual que sus parroquias, con calles llenas de huecos. Agregó que el gimnasio cubierto continúa paralizado, fueron vendidos a precios de gallina flaca vehículos y maquinarias de la municipalidad, y el alumbrado público no funciona. Además –continuó el ex alcalde- en la municipalidad no hay ayudas por concepto de medicina, hay casos de despidos injustificados, la delincuencia está activa las 24 horas del día, las protestas son permanentes; y mientras tanto, el alcalde Molina no hace nada al respecto, porque llegó a la municipalidad a empeorar el desastre dejado por Geremías Colmenares ‘el mediocre dos’.