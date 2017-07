Exdiputado César González: Falta de olfato político y de humildad ha sumido a Venezuela en la crisis

Producto de la crisis económica por la que atraviesa el país, donde la inflación es cada vez mayor y el salario del venezolano alcanza cada vez menos, las protestas iniciadas hace ya 3 meses están tornándose día a día más violentas, saliéndose de las manos de la dirigencia política de Gobierno y de oposición, por lo que se está al borde de una guerra civil.

Al menos esta es la percepción del exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) por Portuguesa, César González, quien afirmó que las decisiones políticas tomadas por el Ejecutivo nacional, así como la falta de visión que tuvo la oposición ante el triunfo en la Asamblea Nacional, fueron las causas de la crisis político-social-económica que se vive en Venezuela.

“Si la oposición en lugar de lanzar inmediatamente una propuesta de salir de Maduro en 6 meses, hubiese enfocado su esfuerzo a cumplir con sus funciones, e incluso si se hubiesen repetido las elecciones en Amazonas, hoy quizás tuvieran una posición diferente. Pero también hay que decir, que la posición del Gobierno ha sido equivocada, porque en lugar de empujar para que se mantenga la institucionalidad en el país, ha contribuido a que la situación sea cada vez peor”, recalcó.

-Ahora no solo es la AN la que está en desacato, sino que la Fiscalía también ha dicho que desconoce al Poder Judicial, y este ha comenzado a actuar violando incluso la Constitución; entonces, está deslegitimada la institucionalidad en el país, así como está deslegitimada la cúpula de ambos sectores, gobierno y oposición, que no han comprendido lo que está pasando, añadió González.

De igual modo, dijo que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) hubiese convocado en el tiempo establecido las elecciones regionales “no estaríamos en este punto de la crisis; quizás hubiéramos perdido gobernaciones, pero no estaríamos atravesando esta difícil situación. Aquí faltó olfato político, humildad”.

No a la Constituyente

El exdiputado del Psuv criticó que el presidente Nicolás Maduro haya convocado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a la que considera inoportuna y antidemocrática. “Es inoportuna porque no va a resolver los problemas del país (…) si uno analiza bien los puntos que plantean se da cuenta que no es necesario este mecanismo, sino que se necesita desarrollar lo que está establecido en la Constitución”, apuntó.

Se habla de ganar la paz –resaltó González- pero desde el mismo momento en que fue planteada, la otra parte no la aceptó, entonces ya ese objetivo se perdió; se argumenta la necesidad de un nuevo sistema económico post petrolero, pero vemos como dan el permiso a unas empresas para desarrollar el arco minero, que es el mismo concepto del extractivismo que se nos impuso desde el siglo XV cuando nos invadieron los europeos, quiere decir que no va a haber un cambio de modelo sino que vamos a pasar del rentismo petrolero al rentismo minero.

En cuanto a la constitucionalización de las misiones, el exparlamentario dejó claro que estos programas fueron creados por el extinto presidente Hugo Chávez para resolver problemas, “si estos ya están resueltos, entonces no tienen sentido, lo que hay que hacer es mirar qué pasa con esas misiones. Quizás aquí lo único que hay que discutir es el tema territorial para incorporar a las Comunas, que sí ameritaría una modificación, pero no a través de una Constituyente sino de una enmienda o reforma”.

Asimismo, González dijo que la ANC es antidemocrática porque “es mentira que todos tengan la posibilidad de conseguir un curul, porque un dirigente del cerro no tiene las mismas posibilidades que un alto dirigente del gobierno; no hay igualdad de oportunidad en las bases comiciales. Además, a nosotros se nos ha debido consultar si queríamos la Constituyente y si queríamos esas bases comiciales”.

Legado desvirtuado

César González admitió que dentro de la revolución perdieron la brújula, principalmente quienes hoy ocupan cargos de poder. “Aquí se olvidó el Plan de la Patria, se desconoció la Constitución y se está tratando de resolver cosas por una vía equivocada, desvirtuando el legado de Hugo Chávez; seguramente, seré tildado de traidor por decir esto, así como han sido señalados el general Miguel Rodríguez Torres, los compañeros de Marea Socialista y del llamado socialismo crítico, donde está Héctor Navarro y Jorge Giordani, pero seguiré firme en la defensa de mis ideales”, apuntó.

Por otra parte, el exdiputado indicó que para resolver la situación del país es necesario deponer actitudes del lado y lado. “La dirigencia política tiene que sentarse a negociar una salida a la crisis; tiene que suspenderse la convocatoria a Constituyente y todo tipo de protesta; tiene que haber una ratificación de la Constitución del 99; y principalmente elaborarse un plan electoral de legitimación de todos los poderes.