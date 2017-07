Fedeagro prevé drástica caída en la producción de diversos rubros

Como un efecto devastador, calificó Aquiles Hopkins, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), las políticas del gobierno sobre la producción de alimentos, que han llevado “a terapia intensiva” la agricultura nacional.

Advirtió Hopkins que la producción de alimentos para el próximo año mermará aún más con respecto al 2016 y este año, ya que la siembra de diversos rubros cayó por la falta de insumos, principalmente de fertilizantes.

“En maíz, rubro emblema del país, a los productores solo se nos entregó el 30 % de los insumos requeridos, lo que impactó considerablemente la siembra. Por ejemplo en Barinas, donde se había programado una superficie de 70 mil hectáreas, solo se cultivaron 12 mil; Portuguesa, que tiene un potencial de siembra de 200 mil has., la cifra según el informe emitido por el Gobierno es que se sembraron 130 mil, de las cuales 24 mil fueron sembradas por Agrofan, algo curioso porque varios de sus programas que eran para 15 y 20 mil has., fueron priorizados con la entrega de semillas y otros insumos”, criticó.

En el caso de Guárico, precisó que no alcanzarán ni las 30 mil has. de maíz, “porque a las asociaciones que sembraríamos 180 mil has., solo se nos vendió semilla para sembrar 40 mil y fertilizante para 150”, contrariamente a Agrofan, que sí le dieron el 100 % de los insumos.

En Bolívar, Hopkins explicó que tenían una intención de siembra de 35 mil has. “Los productores informaron que solo tienen 4.5 % de los insumos para la siembra de maíz. Podemos decir entonces que hay una verdad a medias, cuando el Gobierno dice que no se le dio fertilizante a otros rubros porque se destinarían a los cereales, pero nosotros no los tenemos”, reveló.

En rojo

El dirigente gremial dio a conocer que en el caso de la caña de azúcar solo se recibió el 1.14 % del fertilizante requerido, lo cual tendrá sus consecuencias en la próxima zafra. “En café venimos de la zafra 2016-17 de abastecer el 40 % del consumo; se estima que en Venezuela se consumen un millón 600 mil quintales, en tanto la producción nacional que estuvo alrededor de los 600 mil qq, los productores solo lograron comprar el 1% del fertilizante y además los cultivos fueron atacados por la roya”, especificó.

Si hablamos de hortalizas -prosiguió-, en los Andes venezolanos solo se pudo sembrar 25 % de la superficie, ¿por qué?, porque no hay semillas y hace un año no se le venden fertilizantes a los productores; en el eje Guárico y sur de Aragua, donde se producía el 30 % de la cebolla que se consume en Venezuela entre 3 mil y 4 mil has., este año la producción cayó casi en 90 %, porque no hay semillas y porque en esa zona ha aumentado la extorsión, el secuestro, abigeato y los robos a fincas.

En arroz, el presidente de Fedeagro manifestó que dada las dificultades para acometer la siembra, pareciera que este rubro también registrará una merma. “Después de ser durante 24 años exportador de este rubro, en el 2016 solo alcanzamos a producir 500 mil toneladas, un 40 % del consumo nacional”, señaló indicando que en el caso de Guárico, donde se estimaba una siembra de 30 mil has. este año solo se cultivaron 5 mil, y en Portuguesa solo 45 mil”.