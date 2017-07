Fedecámaras y Consecomercio: Aumento salarial generará más inflación

CARACAS.-

Fedecámaras y Consecomercio están de acuerdo en que el aumento de 50% del salario mínimo anunciado este domingo por el presidente Nicolás Maduro, generará más inflación, desempleo y cierre de negocios.

La presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, expresó en una entrevista en Unión Radio que esta medida no solo afecta a los empresarios que se cuestionan si seguir abriendo sus negocios, sino que también a los ciudadanos de a pie, debido a que este lunes los precios de productos y servicios ya aumentaron porque los empresarios deben cubrir el nuevo aumento para pagar el sueldo de sus trabajadores.

Es por ello que la presidenta de Consecomercio cuestionó cuál será la capacidad de compra que tendrá el ciudadano si tiene que esperar a la próxima quincena para percibir el aumento salarial.

A su juicio, no fue una sorpresa que el Gobierno haya anunciado un nuevo incremento salarial, pues se ha convertido en una práctica en el último año realizar aumentos cada dos meses. “Lo que me sorprende es que ellos insistan en aumentar el salario vía decreto cuando no ayudan en nada en incrementar la producción nacional y así poder pagar esos sueldos”, declaró Uzcátegui.

Por su parte, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, criticó que el aumento salarial no cuente con un abordaje de la inflación, que aumentará no solo por los precios de productos y servicios sino por el gasto público, que según su opinión es el que realmente genera la inflación.

Aseveró que el gasto público generado por los más de tres millones de empleados del Estado con este incremento, tendrá como consecuencia la impresión de dinero inorgánico, el cual alimenta mucho más el fenómeno inflacionario.

“El Gobierno Nacional no hace absolutamente nada por detener la inflación y mientras siga haciendo estos aumentos de forma desproporcionada, que no obedecen a ningún tipo de política en el plano económico de detener la inflación. Los venezolanos seremos cada vez más pobres a pesar de que nos aumenten cada dos meses los sueldos”, declaró Martínez en una entrevista a Unión Radio.

Para el presidente de Fedecámaras este anuncio es una muestra de la incapacidad del Gobierno de resolver los problemas de los venezolanos.

Martínez considera que ante esta situación la opción que tienen las empresas es aumentar los precios y ver si el mercado los puede soportar, a pesar de que no es conveniente porque se pierden clientes e ingresos.