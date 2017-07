Hugo Carvajal rechaza la Constituyente pero dice que no es un “salta talanquera”

CARACAS.-

El exjefe de contrainteligencia militar, general Hugo Carvajal, en el programa de Fernando del Ricón de CNN en Español, aseveró que el no era un “salta talanquera” al referirse a su posición en relación a la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro.

Carvajal rechaza la Constituyente al considerar que Venezuela no está en condiciones actualmente para “realizar una actividad política de esta envergadura”; una opinión que asume ahora que está distanciado de altos cargos en el Gobierno.

“Es imposible que se lleve un proceso electoral de este tipo”, manifestó quien se encuentra en la lista negra del Departamento del Tesoro de ciudadanos venezolanos a los que se acusa de estar involucrados en financiamiento y asistencia a actividades ilegales.

Constituyente

Sin embargo, Carvajal evadió las preguntas sobre la legalidad de la Constituyente, la cual fue convocada sin consultar a los ciudadanos y afirmó que no tuvo intención de presentarse como candidato.

El general que fue detenido en Aruba por supuestos lazos con el narcotráfico señaló que su posición política no ha cambiado, y que su opinión contra la Constituyente es “muy personal”.

“Me preocupa profundamente lo que está pasando en el país, hay una población sufriendo, el llamado es a la cordura, ¿quién le va a dar un parado a esto?”, cuestionó.

Pero, durante su gestión como jefe de inteligencia nunca se pronunció sobre la violencia en el país.

Conflicto de poderes

También repudió el conflicto entre los poderes, “la Asamblea Nacional no reconoce al Ejecutivo ni al Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo no reconoce a la Asamblea Nacional, imagínate por donde vamos”, indicó el diputado a la AN que el TSJ considera en desacato.

El ahora parlamentario, que pertenece a la bancada oficialista, responsabilizó a los dirigentes políticos de los hechos de violencia que están ocurriendo en el país por “no haber tenido la capacidad y las ganas ni la cordura necesaria para sentarse a conversar en una mesa de diálogo con el fin de solucionar el conflicto”, comentó quien fue declarado “persona non grata“ por elGobierno de Holanda en 2014.

Sanciones

Sobre las sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos a varios funcionarios venezolanos, en donde él está incluido, aseguró que es “completamente ilegal”.

“Me incluyeron en una lista en donde yo en tres oportunidades he solicitado información y me ha sido negada”, rechazó.

La figura del general Carvajal fue una de las más cercanas al fallecido expresidente, Hugo Chávez y su papel en el oficialismo fue defendido por el propio Nicolás Maduro cuando fue detenido en Aruba en 2014, sin embargo, asegura no estar de acuerdo con las últimas decisiones que se han tomado en el país.

“Si no tenemos autonomía en los poderes para hacer las cosas, seguirán pasando este tipo de cosas”, dijo al mencionar la detención de tres magistrados designados por la Asamblea Nacional. No obstante, cuando estuvo dentro del Gobierno nunca cuestionó el funcionamiento de los poderes públicos.