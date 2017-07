Ismael Pérez: “Los agricultores estamos quebrados por todas partes”

Una situación crítica atraviesa el sector campesino en Portuguesa, debido a las dificultades que enfrenta para acometer la siembra de cereales, la cual no pudo cumplirse por la entrega tardía de los insumos por parte de Agropatria.

Ismael Pérez, agricultor, denunció que los pequeños productores no alcanzaron a cumplir con la meta de siembra, “porque los insumos no los entregaron completos, las grandes asociaciones fueron discriminadas y eso nos afectó; en mi caso que tenía programadas más de 20 hectáreas, solo sembré 16”.

Pérez lamentó esta situación y recordó que los productores no solo se ven afectados por la entrega tardía de insumos como semilla y agroquímicos. “El tema de los repuestos para la maquinaria no ha sido atendido, nosotros tenemos que ingeniárnoslas para poder arreglar los tractores, no se consiguen las partes y los bachaqueros especulan”, apuntó.

Señaló que esta situación es responsabilidad del Gobierno, “porque le da prioridad a ‘los bachaqueros’ para que adquieran la maquinaria; los agricultores estamos quebrados por todas partes”.