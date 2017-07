Jefe del Cicpc se propone atender con celeridad los casos pendientes

Luego de asumir este martes la jefatura de la Delegación Portuguesa del Cicpc, el comisario Héctor Silva ofreció ayer una rueda de prensa en la ciudad de Acarigua, donde destacó que ha llegado a esta región a trabajar en conjunto con los demás órganos de seguridad, a fin de disminuir los índices delictivos y brindarle tranquilidad a la colectividad.

“Ya me he empezado a reunir con los representantes de los demás órganos de administración de justicia para formar alianzas en pro del colectivo portugueseño, e inmediatamente me enfocaré y atenderé a los miembros de los consejos comunales y otras organizaciones para que trabajemos todos esos casos a los cuales no se les ha dado respuesta”, sostuvo.