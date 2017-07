Juventud en Resistencia tomó la avenida Unda de Guanare

En horas de la mañana de ayer, los integrantes del Movimiento Juventud en Resistencia en Guanare, realizaron la toma de la avenida Unda, a la altura de la intersección con la carrera 11, esto como parte del lineamiento nacional de mantener actividades de calle.

Luis Venegas, miembro de Movimiento Juventud en Resistencia de Guanare, manifestó que esta organización da cumplimiento al exhorto de de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el sentido de que se debe rechazar y desconocer cualquier acto que vaya en contra de la Constitución.

De este modo, Venegas afirmó que el proceso constituyente no puede ser aceptado porque no fue consultado con pueblo, se hace por sectores pese a que la Constitución no lo establece, y con el mismo lo que se busca es sostener en el poder a una parcialidad política.

“Invitamos al pueblo de Guanare a que se una a la lucha de cualquier forma y en función de sus posibilidades, pero que no sea indiferente ante la grave crisis y la intención del Gobierno de perpetuarse. A quienes nos insultan les decimos que tengan fuerza y fe que la mejor Venezuela también será para ellos”, añadió.