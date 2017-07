la última estafa de tibisay lucena

YORMAN TOVAR/

Tibisay Lucena sabe, ante Dios, ante la patria y ante la ultrajada Constitución de 1999, que esta será su última estafa. Hasta aquí los trajo el río. Podrán esas cuatro sibilas del CNE, amparadas por el espurio TSJ, el verduguillo “Defensor” de “El hacha de los santos” y el “Títere bigotudo”, imponer el esperpento de la Asamblea prostituyente para aniquilar la Asamblea electa por voto universal, secreto y directo, pero ya el pueblo, es decir, nosotros, no daremos vuelta atrás… la desobediencia civil está en las calles, y la mayoría del pueblo parece decir “aquí moriremos con las botas puestas, si es posible”.

La oposición convocó un plebiscito al que el CNE tildó de ilegal, y como el pueblo estaba decidido se realizó. La desesperación los invadió, por eso Tibisay convocó a un simulacro que dio vergüenza. Lo hicieron para torpedear y lo lograron en parte, pues sus matones a sueldo, además de acosar en un templo al cardenal Urosa Savino y su feligresía, asesinaron cobardemente a una enfermera en Catia. Siete millones quinientos mil y tanto de venezolanos superamos nuestra propia victoria del 6D 2015 y –por supuesto- el espurio triunfo fabricado por Tibisay en el CNE para Nicolás Maduro. La MUD realizó su proceso de la manera más sencilla porque el sumiso ente electoral, desde un principio, como al Referéndum, no lo iba a avalar, sin embargo salieron las otras cuatro brujas del PSUV: Jorge Rodríguez, Pedro Carreño, Diosdado Cabello y Héctor Rodríguez, diciendo que no habíamos superado los 3 millones y que habíamos votado 17 veces, a sabiendas de que el día de la Virgen del Carmen fue una fiesta popular nacional e internacional para la democracia.

No así el proceso que se avecina el próximo domingo 30 que, propiamente, será una consulta exclusiva del PSUV, arrancó con los más perniciosos vicios que puedan inventar los rábulas remendones de la jurisprudencia: Una Constituyente sin aprobación previa del soberano; el exabrupto de 545 cabezas de ganado ovino que irán, por el mismo redil, bajo el cayado de la usurpación a levantar la pezuña para tratar de arrasar los vestigios de democracia que aún nos quedan. Además de que no utilizarán tinta indeleble, ahora inventan centros de votación alternativos. Allí está el fraude. Allí los sicarios electorales del CNE y el PSUV cobrarán y se darán el vuelto, votando por los ausentes que, bajo amenaza y engaño, sacaron el maldito “Carnet de la Patria”, y decir el lunes 31 que superaron los números del plebiscito, aun cuando saben que no ganarían en elecciones serias- ni un consejo comunal. A la prueba nos remitimos: el jueves 20, día del paro, el ministro Castro Soteldo y el espurio gobernador Castañeda fueron coñaceados por una enardecida turba ciudadana en Papelón, cuando se disponían a hacer la demagógica cadena televisiva “Caminos de robolución”… ¡Pa que sean serios!

Esta Prostituyente madurista es un entrevero de demagogia con ignorancia, ambos términos, bien conceptuados por el escritor y académico Gustavo Luis Carrera. Para él la demagogia es “lo que hace un gobierno cuando ofrece lo que sabe que no puede cumplir. Un recurso populista destinado al engaño de las masas, haciéndoles creer que se actúa en su beneficio y que las ofertas presentadas van a ser realmente cumplidas”. Con el atenuante de que el 80% de las masas electorales en Venezuela ya no cree ese viejo cuento de la “moral revolucionaria” en la que se afinca Delcy Rodríguez cuando dijo: “el hambre del pueblo no importa, aquí lo que importa es la constituyente”. Hay otro porcentaje indeciso, y es el otro, mínimo porcentaje de ignorantes (candidatos y electores) que aún cree en ese nido de sabandijas del PSUV: enchufados, militares maulas y falsos izquierdistas y polichinelas como las del CNE que se prestan para el fraude.

Asimismo el Dr. Carrera describe la ignorancia como “la falta de instrucción o el desconocimiento de algo”, y agrega que “cuando se ignora lo esencial, lo claramente fundamental, se habla de ignorancia supina”. Según este viejo profesor de Literatura, “la experiencia nos demuestra que para gobernar o ser un sátrapa no hacen falta muchos conocimientos”. Ese es el caso de la revolución bolivariana, capitaneada por forajidos, usureros, rábulas del derecho, enchufados como el carcamal Rangel, y ahora por la clase más corrupta, confederada –según la DEA- con el más radical terrorismo y el inmundo mercado del narcotráfico del mundo.

Carrera afirma que la Constituyente es una asociación de demagogia e ignorancia: “cuando la demagogia y la ignorancia se unen, resulta el absoluto y demoledor irrespeto de los derechos humanos, de la lógica y de la justicia, auspiciando una Asamblea Constituyente sectorial, gremializada y prefabricada”. Venezuela te lo jura, Tibisay: ¡esta será tu última estafa! Tienes tiempo de tomar conciencia. Aprende de Luisa Ortega Díaz.

