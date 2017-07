Las travesuras de thelmo

Por: Thelmo Travieso

HOY LA MAYORIA DE LOS VENEZOLANOS NOS VOLVEREMOS A REENCONTRAR PARA DEMOSTRARLE AL MUNDO que somos capaces de derrotar a un régimen que ha estado atemorizando a los ciudadanos que piden paz y libertad. Hoy no podemos quedarnos en nuestros hogares; es importante que salgamos a los centros de votación a demostrar que puede más la voluntad de un pueblo pidiendo justicia, que una camarilla de déspotas con una ambición desmedida por mantenerse en el poder. Hoy es un día decisivo para lo que viene después, que sería un paro nacional convocado por todos los sectores del país, que obligaría al gobierno al cese de sus funciones y se convocaría a constituir un gobierno de amplitud nacional, en el que se tomarán grandes decisiones ajustadas a la Constitución Nacional, aprobada y refrendada en 1999. No nos vamos a salir del curso legal, así ellos quieran, porque eso es lo que hasta ahora han pretendido, aplicando métodos represivos en la protesta pública para que los ciudadanos se salgan de la legalidad y ellos poder cambiarle el rostro de asesino al régimen. Por estas razones las instituciones más respetadas del país, como las que representan a las más variadas creencias religiosas, han hecho pronunciamientos públicos sobre la grave situación por la cual atraviesa el país. Sus obispos y pastores, así como otros connotados líderes religiosos, se han unido al clamor del pueblo venezolano, para luchar y colaborar para que a los ciudadanos se les regrese su libertad y su democracia. Por eso este domingo veremos a los religiosos de todas las tendencias colaborando en este proceso cívico-electoral. El pronunciamiento hecho por el arzobispo de Maracaibo en nombre de la Iglesia Católica, da fe del gran compromiso de esa institución religiosa, que acapara, y por mucho tiempo, la credibilidad del pueblo venezolano. Así que, amigos lectores, todos debemos acudir al llamado de hoy. El futuro es nuestro.

EL PASADO LUNES ESTUVO EL MINISTRO CASTRO SOTELDO EN EL PROGRAMA “VLADIMIR A LA 1”, QUE SE TRANSMITE POR GLOBOVISIÓN. Los portugueseños estábamos a la expectativa para ver si anunciaba algo bueno para el sector agrícola; ¡pero qué va, más de lo mismo! Cifras que no se corresponden con la realidad, como las del ciclo de invierno de este año, que no se sembró ni la mitad, en comparación con la del año pasado. Más decepcionante estuvo la entrevista cuando el periodista le tocó el tema sobre la medida de casa por cárcel para el dirigente opositor Leopoldo López y respondió con insinuaciones sobre la vida privada de López. Da lástima ver a un hombre público con esa postura tan vil.

NOS LLEGA ESTE CORREO ELECTRÓNICO DESDE GUANARITO. “Soy ama de casa y por supuesto doliente de todas las cosas malas que le pasan a mi pueblo. En días pasados fui de compras al reconocido “Frigorífico Valero”, y cuando fui a cancelar me rechazaron mi pago porque eran billetes de baja denominación. Ahora no entiendo cómo es que algunos comercios no aceptan esos billetes y la banca comercial y pública realiza operaciones con esos mismos billetes; porque con los que pagué ese día, me los habían entregado en el Banco Agrícola. Le hago un llamado a quien le competa el caso, meterle la lupa a este negocio. Gracias, paisano Thelmo, por atendernos”.

LA AUTOPISTA JOSE ANTONIO PÁEZ EN EL TRAMO QUE COMPRENDE SAN GENARO DE BOCONOITO –APARTADEROS está intransitable por la gran cantidad de huecos que se han hecho. Lo curioso del caso es que en Portuguesa está la parte más crítica. Me pregunto: ¿de quién es la responsabilidad de este mantenimiento? Alguien tiene que responder: el Ministerio de Transporte o la Gobernación de Portuguesa.

PARA CONTINUAR EN LA MISMA ONDA DEL TEMA ANTERIOR, debemos aplaudir los buenos oficios de quien se le ocurrió la idea de hacerle un bacheo a la carretera Guanare–Papelón –Guanarito. Fueron tapados los huecos y ese mantenimiento garantiza el buen estado de esa arteria vial por más tiempo. No sabemos qué organismo fue el responsable de esta obra; de lo que si estamos seguro es de que la Alcaldía de Guanarito nada tuvo que ver con su ejecución, si no es capaz de tapar el hueco que está frente al conocido negocio “El Enrejador”, mucho menos lo va a hacer con tantos huecos que tenía dicha carretera.

LA MADRE DE UN GRADUANDO DE LA UNELLEZ GUANARE NOS ENVIA ESTE CORREO ELECTRÓNICO QUE A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS: “Valentía de la juventud unellecista. El pasado martes 11 de julio hubo actos de grado en la Unellez Guanare en horas de la mañana, y al estudiante de mejor promedio que le correspondió la responsabilidad de ser orador de orden. Se le ocurrió la brillante idea de iniciar sus palabras pidiendo un minuto de silencio en honor a los estudiantes caídos bajo las balas de oprobioso gobierno de Maduro. En el grado de la tarde, un graduando se colocó en la espalda, adherido a la toga, nuestro tricolor, con una consigna: “No a la Constituyente”, ante la crispación de rabia e impotencia de los sapos cooperantes, con atuendos académicos. ¡Qué vivan los estudiantes!”.

LAS DIFERENTES LÍNEAS DE TAXIS O “RAPIDÍTOS” DEL MUNICIPIO GUANARE siguen cometiendo abusos y no hay autoridad que les pare el trote. Lo último que vienen haciendo en contra de las leyes es trancar la avenida Unda en los alrededores de la concha acústica, mientras realizan sus reuniones públicas en esas instalaciones. El llamado es a la directiva de esas líneas de taxi, para que pongan orden y no se sigan cometiendo estos hechos que causan molestias en la comunidad.

NOSOTROS NOS DESPEDIMOS hasta el próximo domingo, si Dios y la Virgen nos lo permiten. ¡Hasta entonces!

trabiezo1404@hotmail.com

lastravesuras5@gmail.com

@thelmot