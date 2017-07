Lo matan a puñaladas en riña por Bs. 2 mil de una apuesta

Un albañil fue asesinado a puñaladas por un individuo con el que sostuvo una riña al parecer por una deuda de juego, la noche del miércoles en la calle 21 del barrio Cementerio de Guanare.

El trabajador asesinado fue identificado como Luis Eduardo Pargas Pérez, de 42 años con domicilio en el barrio antes mencionado.

A través de los organismos policiales se pudo conocer que Pargas Pérez llegó a su vivienda y dejó unos alimentos que había comprado en el abasto, para seguidamente salir de nuevo a fin de jugar pool y tomar una cervezas en un establecimiento cercano.

Una vez en el local, Pargas Pérez comenzó una partida con individuos que ya se encontraban allí, y en medio del juego surgió una discusión al parecer por el pago de unos 2 mil bolívares apostados.

No obstante, el problema en ese momento no llegó a mayores, ya que tras el cruce de palabras el infortunado albañil optó por retirarse con el propósito de evitar problemas, pero sus contrincantes no estaban dispuestos a dejarlo así, y decidieron seguirlo.

Ya en la calle, uno de estos sujetos comenzó a discutir nuevamente con Pargas Pérez, y de repente le asestó varias puñaladas, que le causaron la muerte de manera instantánea.

Los homicidas emprendieron veloz carrera, mientras que el cadáver del infortunado trabajador quedó tendido en plena vía pública.

Al lugar se presentaron comisiones de la Policía uniformada y del Eje de Homicidios del Cicpc, Base Guanare, para iniciar las averiguaciones.

El trabajador asesinado no tenía registros, por lo que los sabuesos policiales apuntan hacia la venganza por una deuda de juego como posible móvil del crimen.

La necropsia realizada en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en la capital del estado, reveló que la víctima presentaba al menos 6 heridas punzopenetrantes en la región pectoral y el cuello.

Familiares de Pargas Pérez aseguraron a las afueras de la morgue que este era un hombre trabajador, al que no le conocían enemigos, y que dejó un hijo en la orfandad.