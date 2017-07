Morgue confundió dos cadáveres y entregó uno a deudos del otro  

El cadáver de un joven, asesinado la semana pasada, está siendo “disputado” por dos familias distintas, que aseguran que se trata de uno de los suyos. El caso tiene a las autoridades tratando de determinar quiénes son los verdaderos deudos.

La insólita confusión comenzó a desvelarse la noche de este lunes, cuando los familiares de Jorge Luis Caro, desaparecido desde el miércoles 28 junio, lo reconocieron a través de una fotografía que funcionarios de la División de Homicidios del Cicpc, base Acarigua, le facilitaron, y que correspondía al cuerpo sin vida de una persona hallada debajo del puente que conduce de Durigua al sector Chirere de Acarigua.

“Jorge vivía en casa de un amigo en la urbanización Los Cortijos de Acarigua, de allí salió diciendo que iba al cine, y conforme fueron pasando los días, nos empezamos a preocupar porque no retornó a su lugar de residencia”, declaró ayer Jonathan Useche, sobrino del infortunado, y quien se encontraba en la morgue del Hospital “Dr. JM Casal Ramos” de las ciudades gemelas.

-Esperábamos que apareciera el domingo, porque este lunes tenía que ir a trabajar, y él era muy responsable con eso. En vista de que no apareció y no obtuvimos información de su paradero, nos dirigimos a los cuerpos de seguridad y a la morgue a indagar, como se hace en estos casos. Efectivamente, fuimos al Cicpc y allí nos enseñaron una foto de una persona fallecida y que sabemos que es mi tío por las características, pero cuando nos dirigimos a la morgue, nos encontramos con un cadáver que presenta un golpe en la cabeza, pero que no es el de Jorge, continuó relatando el familiar.

Useche indicó que el cuerpo que aparece en la fotografía antes mencionada y que reconocen como el de su familiar, ya había sido entregado por personal de la morgue a una familia proveniente de la población de El Playón, ya que según lo identificaron como Carlos Luis Fernández Díaz, de 19 años de edad, quien fuera asesinado de varias puñaladas en la cabeza y en el cuello, en horas de la madrugada de este viernes 30.

El cuerpo localizado en Chirere y el localizado en El Playón presentan golpes en el rostro, y ambos coincidieron en la morgue, por esto creemos que hubo un confusión y le entregaron a la otra familia el cadáver de mi tío Jorge, a quien ya le dieron sepultura”, expresó.

-Nosotros pedimos a las autoridades que resuelvan esta confusión, porque ya es bastante doloroso perder a un ser querido como para que tampoco le podamos dar el último adiós por una situación tan desagradable como la que estamos viviendo, expresaron los denunciantes.

Investigación

Se supo que Caro tenía 30 años, era oriundo de la población de Guanarito y trabajaba desde hace unos años en el Inces de Agua Blanca. El joven, al parecer fue asesinado entre la noche del miércoles 28 y la madrugada del jueves 29.

Para el momento en que Caro salió de su residencia, se desplazaba en su vehículo Ford Fiesta, color plata, que hasta la fecha no ha sido localizado. Los familiares agregaron que el día viernes, desde la cuenta bancaria del joven se efectuó una transacción de 200 mil bolívares a otra cuenta, y pensando que la había hecho él, no imaginaron que le había ocurrido algo.

Las autoridades policiales, además de investigar ambos homicidios, ahora trabajan en determinar a quién le pertenece el cadáver entregado.