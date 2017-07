Obligan a productores a vender semilla de leguminosas para consumo humano

En riesgo se encuentra la siembra del ciclo norte-verano 2017 de los rubros caraota, frijol y quinchoncho, debido a que los productores agrícolas están siendo obligados por instituciones gubernamentales a vender el producto acopiado como semilla.

Ramón Elías Bolotín, presidente de Productores Agrícolas Independientes (PAI), acompañado de parte de la directiva de la organización y productores afectados, denunció que los funcionarios del Gobierno se han dado a la tarea de visitar finca por finca, obligando a los agricultores a vender la semilla que está guardada para la siembra.

“Los productores tienen sacos guardados de caraotas, frijol o quinchoncho, porque es tradición que se deje como semilla para la siembra del próximo ciclo. Ese proceder del gobierno genera una situación de riesgo, porque además este producto no es apto para consumo humano, ya que muchas veces se envenena para que no le caiga coco. Con esto se está poniendo en riesgo la salud de la población”, alertó.

Bolotín señaló que no se trata de acaparamiento de productos, tal como lo hacen ver los funcionarios para obligar al agricultor a vender.

“Se trata de una semilla común, que está autorizada, y cito textualmente lo indicado en la Ley de Semillas: ‘es aquella que reúne los mínimos requisitos de sanidad establecidos, sin estar involucrada en un proceso de certificación’, lo que quiere decir que no necesita que esté etiquetada”, acotó.

Indicó que la situación es preocupante, porque las leguminosas son el sustituto de las proteínas como la carne, a la que la población recurre como medida más económica para comer.

No es acaparamiento

Ramón Elías Bolotín, quien también es director de Oleaginosas y Leguminosas de Fedeagro, manifestó que en el ciclo norte-verano 2016-2017, en Portuguesa fueron sembradas 28.390 hectáreas de leguminosas, de las cuales 23.199 eran de frijol, 4.946 de caraotas y 245 de quinchoncho.

Precisó que para la siembra de 25 mil has. de frijol en Portuguesa, hace falta tener 25 mil sacos de semilla (1 millón de semillas), “que deberían tenerla los agricultores, porque eso no lo venden en Agropatria y no la da el Gobierno; por lo tanto, si llegan a la finca de un productor de 40 has. y consiguen 40 sacos, eso no es acaparamiento, está guardando su insumo”, insistió.