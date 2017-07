Poca disponibilidad de hortalizas ofrecen ferias en Acarigua-Araure

Poca disponibilidad de hortalizas y verduras se observan en los comercios dedicados a la venta de estos alimentos en Acarigua-Araure, en virtud de las dificultades que enfrentan los proveedores para el traslado de los pocos rubros que se están produciendo por la escasez de semillas y agroquímicos.

Además de la poca disponibilidad, principalmente de hortalizas, los elevados precios también causan estragos en los consumidores, y es que un kilo de zanahoria se ubicó esta semana entre 5 y 6 mil bolívares.

“Las hortalizas están muy difíciles de comprar; un saco de zanahoria de 40 kilos ya lo venden en 160 mil, al igual que la papa que era económica y la yuca ya los sacos los venden en 100 mil bolívares. A todo eso debemos sumar gastos operativos y por eso todo ha aumentado”, expresó un comerciante que prefirió no identificarse.

Señaló que otro de los productos que se han incrementado y también son difíciles de conseguir han sido los aliños verdes (cilantro, cebollín, ‘apio españa’). “Esta semana no nos llegó porque por las protestas los proveedores que vienen de Los Andes, prefieren vender la mercancía en el camino, antes que arriesgarse a perderlo todo, debido a la situación del país”, lamentó.

Otro comerciante apuntó que “según lo que nos dicen los agricultores además de los insumos el clima también ha afectado la producción, especialmente del tomate y por eso se nos ha hecho muy difícil comprarlo”. Al mismo tiempo, dijo que un kilo de tomate actualmente tiene un precio de 5 mil bolívares.

Destacó que las verduras -que eran las más baratas- como el ñame y el ocumo se han disparado al igual que las frutas, cuya demanda a pesar de la poca disponibilidad de azúcar en el mercado se ha mantenido. “No se consiguen casi y también están muy costosas, incluso el cambur que era la más económica ahora el kilo está cerca de los 2 mil bolívares”, comentó.

Producción baja

La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), ha denunciado que por la escasez de insumos que imposibilitan las labores en el campo, la producción de hortalizas cayó en un 75 %, así como también por la escasez de fertilizantes que se registra desde comienzo del 2017, los cultivos han arrojado bajos rendimientos y rubros de mala calidad.

“Hace más de un año no ingresan al país semillas de hortalizas y en los últimos siete meses los productores no han podido comprar un solo saco de fertilizante. Hace más de dos años no se trae al país semilla de papa y los productores se han visto forzados a multiplicarla para consumo y usarla como semilla con altos riesgos sanitarios con un declive importante en la productividad, cuya superficie se ha reducido en un 70%”, expresó recientemente el presidente del gremio, Aquiles Hopkins.