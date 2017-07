Ramón Muchacho denunció la anulación de su pasaporte

CARACAS.-

En rueda de prensa, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, destacó que le confiscaron el pasaporte en el aeropuerto internacional de Maiquetía sin ofrecerle ninguna razón o excusa. “A otros dirigentes que les ha retenido su pasaporte les han dicho que ha sido reportado como robado o perdido pero se acerco una joven que trabaja allí y muy apenada me dijo, alcalde no le van a devolver el pasaporte y no hay ninguna razón o excusa”.

Destacó que iría al Servicio Administrativo del Identificación, Migración y Extranjería –Saime- para intentar recuperar su documento pero “dudo honestamente que esas gestiones sirvan de mucho”.

“Pero mi preocupación en este momento no es qué voy a hacer para recuperar mi pasaporte, mi preocupación es qué vamos a hacer todos nosotros ahora para recuperar la democracia y por eso estamos aquí para juramentar estos Comités por el Recate de la Democracia”, precisó.

Precisó que tenía planificado viajar a Chile y a Perú a una aserie de reuniones de alto nivel “una con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en el Palacio de Gobierno en la ciudad de Lima y otra con el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, el dia viernes en Santiago de Chile”, que hoy se está midiéndose en primarias y que posiblemente sea nuevamente presidente de Chile para el periodo 2108 2022”.

“Venezuela no está sola, no estamos solos en esta lucha, la comunidad internacional sabe lo que está pasandopero necesitamos que con mucha más fuerza puedan ejercer los mecanismos de presión para que podamos lograr una solución pacífica a la crisis”, subrayó.

Muchacho también se refirió al tema de los 14 policías de Chacao detenidos en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –Sebin- que se encuentran actualmente en huelga de hambre.