Rapiditos y autoridades municipales se sientan en mesa de negociación

Voceros de la Confraternidad del Transporte del Estado Portuguesa, y presidentes de líneas de rapiditos de diferentes municipios, tienen previsto para la tarde de hoy sábado 8, en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Páez, una reunión con el alcalde Efrén Pérez, el director municipal de Transporte y ediles, con la finalidad de discutir lo relativo al aumento del pasaje.

Los voceros José Requena y Wilmer Chambuco, junto a presidentes de líneas de rapidito que operan en varias jurisdicciones de la entidad, presentaron sus disculpas a la población por el aumento inconsulto del pasaje que vienen cobrando, y que se debe a que ellos también están padeciendo por los descarados incrementos en los repuestos e insumos que necesitan para mantener operativos sus vehículos, a fin de continuar prestando sus servicios y llevar el sustento a sus hogares.

Señalaron que la proveeduría era un aliciente a la difícil situación, pero ésta no ha podido funcionar por los acontecimientos actuales, y cuando funciona no cubre la demanda existente, mientras que desde el mes de abril no se han vuelto a realizar jornadas a cielo abierto, donde permanecieron a la espera del suministro de cauchos integrantes de 55 líneas de las 67 existentes en el estado.

A esto se suman los precios exorbitantes de los alimentos, y es lamentable que no haya un organismo que supervise y controle esas constantes alzas, la descarada usura de los bachaqueros y las colas en los abastos, con la misma rigurosidad con que se pronuncian contra el sector transporte las autoridades y algunos consejos comunales cuando se hacen acompañar de funcionarios policiales hasta las paradas de rapiditos para amedrentar a los choferes y exhortar a los usuarios a no pagar el aumento.