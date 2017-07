“El poder originario salió de manera masiva a participar en esta gran fiesta electoral, por la paz, por la vida, por la revolución y sobre todo para continuar el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, con alegría y entusiasmo, por la Constituyente, en defensa de la Patria”.

Así lo afirmó la alcaldesa de Esteller, Lucidia Ruiz, luego de ejercer su derecho al voto, agregando que en el municipio la revolución avanza y sigue con la Constituyente, para lograr una victoria por la paz y para la justicia.

“Ratificamos ante el mundo, el firme compromiso de defender la Patria a través de estas elecciones, rechazando toda la arremetida imperial, que pretende imponer el terrorismo en el país, nosotros la rechazamos con votos y no con balas, diciendo no a la violencia y no a la violencia”, acotó.

Ruiz destacó que la alta asistencia de personas en la elección constituyente, es una demostración del respaldo al llamado de paz realizado por el presidente Nicolás Maduro. “Como patriotas ejercimos nuestro voto, con alegría y esperanza para entrar en un período de avance de trabajo y entendimiento a partir de la Constituyente”.

Entre tanto, el diputado y candidato a constituyente por Esteller, Luis Soteldo, señaló que con entusiasmo los portugueseños salieron a votar por la Constituyente, con esperanza patria por un futuro sin violencia, “votando contra el terrorismo y la desobediencia, donde los derrotados son aquellos que están generando terror en la población, nosotros estamos demostrando que queremos paz”.