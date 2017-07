Rechazan fiscalización a empresas de alimentos durante el paro

Como una política de intimidación hacia el sector privado, calificó Omar El Chumary, presidente de Fedecámaras Portuguesa, las inspecciones realizadas a las empresas productoras de alimentos el día de ayer, por parte de efectivos de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi).

“No nos extrañan sus acciones ante el desarrollo de un paro cívico, en el que se expresó la voluntad ciudadana”, destacó al tiempo que aclaró que la agroindustria no ha paralizado en ningún momento su responsabilidad y compromiso de producir alimentos para abastecer al país.

Señaló El Chumary que en lugar de desplegar inspecciones como medida de intimidación, el Gobierno debería garantizar la materia prima para que la industria pueda seguir produciendo.

“Es importante destacar que la acción de paro es voluntaria y el ciudadano como tal que no quiso trabajar porque sintió compromiso con la democracia y el país, el patrono no lo puede obligar a hacerlo y por supuesto la agroindustria, el comercio y cualquier sector productor no puede operar sin sus trabajadores”, explicó.

En el caso de algunas empresas a las que sus trabajadores no pudieron llegar por falta de transporte público, indicó que la operatividad se mantuvo en mínima expresión.

Sostuvo que durante el día de ayer se llevaron a cabo fiscalizaciones de diversas empresas productoras de alimentos en el estado, donde no se registró presencia laboral, “y aunque no se habló de sanciones, entendemos que son amenazas por parte de un Gobierno intervencionista, que ha comprometido la libertad y la democracia venezolana”.

El presidente de Fedecámaras calificó la acción como una arremetida contra la democracia. “El empresariado siempre ha sido una víctima de este Gobierno y de sus políticas mal implementadas que obedecen a un modelo ideológico que caducó”, añadió.