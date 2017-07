Los jóvenes de la llamada “Avanzada por la libertad” quienes hace nueve días salieron desde San Cristóbal camino a la ciudad de Caracas, ratificaron ayer al llegar a Guanare, su disposición de lucha y agradecieron el recibimiento y el calor humano que durante el trayecto han recibido de forma espontánea de personas que comparten el sentimiento de un cambio y de un mejor futuro.

Con la bandera en mano, pancartas a favor de la libertad y de un mejor país y dejando claro que los acompaña en su recorrido la Virgen de la Consolación de Táriba y la patrona nacional, la Virgen de Coromoto, los jóvenes dijeron no tener miedo y la firme convicción de seguir adelante, más allá de la represión, los ataques y las amenazas.

“Tenemos que llegar a la ciudad capital y queremos que se sepa que día a día se nos están sumando jóvenes a esta cruzada y a esta gran avanzada por la libertad de Venezuela, salimos 27 del Táchira y vamos ya más de 40 porque de Guanare se nos suman once”, expresó José Ángel Bravo, presidente del Centro de Estudiantes de ingeniería civil de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet).

Señaló que en cada pueblo, caserío, sector, comunidad o ciudad que pisan, están dejando un mensaje de fe, de optimismo, de fuerza y de motivación a la gente, para que se entienda y asuma que estos son días cruciales para alcanzar la libertad de Venezuela. “Obstáculo que nos coloquen, obstáculo que vamos a superar y con el respaldo de la gente estoy seguro y estamos convencidos que conquistaremos la libertad muy pronto y rescataremos la democracia”, dijo.

Refiriéndose a la medida de casa por cárcel concedida a Leopoldo López, Bravo recalcó que esas acciones no detienen la lucha y les mantienen firmes en su propósito de conseguir la libertad también para quienes siguen encerrados en celdas de 2×3 por el hecho de pensar diferente.

“Salimos de San Cristóbal en dictadura y vamos a regresar en democracia… sí se puede Venezuela y lo vamos a lograr…!somos estudiantes, vamos a Caracas y buscamos libertad!”, dijo el joven estudiante tachirense.

Abusos, atropellos y más…

José Ángel Bravo denunció que en el estado Barinas, en la población de Capitanejo, fueron emboscados por unas 50 personas encapuchadas, según dijo parte de un grupo paramilitar conocido en esa zona como “Los boliches”, quienes los robaron, les quitaron todas sus pertenencias, comida e insumos.

El dirigente estudiantil de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (Unet), señaló que el amedrentamiento y el hostigamiento de parte del Sebín y de los cuerpos de seguridad del Estado es permanente, pero eso no les detiene porque “peor es abandonar el país porque no haya prosperidad; peor es tener miedo y ver a niños acostándose con el estómago vacío porque no hay qué comer; peor es ver a los abuelos morir por falta de medicamentos; y peor es tener que decidir si ir a Maiquetía o a una cárcel por pensar distinto sin apostar por una mejor Venezuela”.