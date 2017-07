Sectores agrícola, pecuario y agroindustrial dieron ejemplo de lucha en Portuguesa

Durante el segundo día del paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a nivel nacional, el panorama en Acarigua-Araure fue prácticamente el mismo del día miércoles, la mayoría de los comercios abrieron sus puertas, el transporte público prestó su servicio -aunque no en su totalidad- y muchos ciudadanos acudieron a hacer sus diligencias de forma habitual.

Durante un recorrido, se observó gran presencia de personas en las entidades de bancarias y en el centro de la ciudad de Acarigua; no obstante, se pudo conocer que en centros médicos muchos profesionales decidieron no pasar consulta y solo se atendieron emergencias.

En el caso de los dos principales centros comerciales, Llano Mall y Buenaventura, ambos abrieron sus puertas en su horario habitual y la mayoría de sus locatarios hizo lo propio; sin embargo, muy pocas personas acudieron a estos lugares y quienes lo hicieron fue principalmente a los bancos. Es de resaltar que en Buenaventura, la Sociedad Civil Acaraure realizó un cacerolazo para expresar su rechazó a la Constituyente.

El presidente de Fedecámaras Portuguesa y la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Acarigua-Araure, Omar El Chumary y Gioconda Rivas, resaltaron -a través de un boletín de prensa- la posición asumida por los trabajadores del sector agrícola, pecuario y agroindustrial en Portuguesa, “que han dado un extraordinario ejemplo de lucha y amor por Venezuela al sumarse activamente al paro cívico”.

“Si bien los trabajadores del sector comercio, producto de presiones de toda índole ejercidas por el Gobierno, no mostraron los mismos porcentajes de apoyo al paro, el sector agropecuario marcó la pauta, resistiendo incluso a chantajes como el que han recibido algunas empresas agroindustriales, a las que se les ha presionado para que penalicen a sus propios empleados que no asistieron miércoles y jueves a sus sitios de trabajo”, expresaron los representantes gremiales.

El Chumary y Rivas expresaron su respaldo a estas empresas y a sus trabajadores, así como a quienes laboran en los centros comerciales que -a pesar de que sus jefes abrieron sus negocios- no acudieron a laborar respondiendo al llamado a paro cívico.

Privo el miedo

El presidente de Copei-Portuguesa, Juan Ernesto González, al hacer un balance de la jornada de paro cívico de 48 horas en el estado, no dudó en afirmar que en “aquí privó mucho el miedo, pero eso no quiere decir que los ciudadanos no están con nuestra lucha, sino que temen por la seguridad de sus hijos y de sus hogares (…) nosotros seguimos en la calle, en la lucha, creyendo en una salida democrática y constitucional”.

A nivel nacional –destacó- el paro fue un éxito en más de un 80%, pero en Portuguesa los resultados no son los más deseados porque la gente sigue teniendo temor. Como ciudadano quiero llamarlos a todos a echar el resto y dejar el miedo, no podemos ser partícipes de ese fraude y este domingo nadie puede salir de su casa a votar.