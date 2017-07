“Tenemos que liberarnos de esta dictadura, que no nos permite crecer como ciudadanos”

Empoderar a las comunidades para que sientan cuál es el papel protagónico que deben asumir para proteger el legado democrático en Venezuela, es la principal tarea que tiene la dirigencia opositora en los próximos días para impedir la realización de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), según lo señaló el enlace nacional de organización de Voluntad Popular, Imerú Alfonzo.

Durante su visita a Acarigua-Araure, como parte de un recorrido que está realizando por el estado Portuguesa, Alfonzo resaltó que es necesario que los ciudadanos se activen “porque somos un país democrático donde -por comodidad o tranquilidad- nos hemos dejado limitar las libertades que hemos atesorado desde que Simón Bolívar nos libertó”.

-Tenemos que constituirnos como ciudadanos conscientes y activos para construir la nueva Venezuela (…) tenemos que liberar a Venezuela de este yugo que tenemos, de esta dictadura que no nos permite crecer como ciudadanos, porque hoy la movilidad social se contrajo, no se puede aspirar a ser de una clase media o alta, aquí todos los días vamos disminuyendo de estrato social porque simple y sencillamente no existe una economía que nos proteja, resaltó.

Cada vez tenemos más pobreza, -continuó Alfonzo- y el chavismo está gobernando sobre esa pobreza, dando dadivas para que las personas solamente sientan que esa es la única opción que tienen para sobrevivir; pero no, aquí hay una opción de trabajo fuerte y real que es necesaria para construir esa nueva Venezuela, y eso pasa porque las personas se activen, y se activen para el bien.

El dirigente nacional de Voluntad Popular señaló, además, que la escalada de violencia por parte del Gobierno, “simplemente es signo de un régimen desgastado, que está pataleando, que está tratando de dar sus últimos zarpazos, porque necesita ver cómo pueden quedarse un poco más para seguir robando el erario público, para seguir descargando a Venezuela de sus riquezas”.

Portuguesa avanzando

Sobre el trabajo que vienen realizando los diversos factores que agrupa la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el estado, el enlace nacional de organización de VP resaltó que “aquí está ocurriendo algo muy interesante, porque luego de que Portuguesa fuera catalogada como invicta porque muchos aseguraban que no había oposición, estoy viendo en los diferentes municipios que existe una oposición que marcadamente está enfrentando al Gobierno”.

-Quizás mucha gente aún no sale por temor, porque dependen del Gobierno, pero sabemos que son muchas las personas que están en contra de este régimen totalitario que lo que quiere es apropiarse de todo. Yo veo bastante bien la organización en Portuguesa, pero tenemos que seguir avanzando, organizarnos más y perder el miedo, porque nos tiene que dar mucho más miedo lo que va a venir si no actuamos ahora, enfatizó Imerú Alfonzo.