Todo listo en Portuguesa para la Consulta Popular

Pese a las limitaciones que se han impuesto desde los organismos gubernamentales, entre ellos Conatel, ya está todo listo para que mañana domingo 16 de julio se realice en todo el país, e incluso en varias ciudades del mundo, la consulta popular “¡El Pueblo Decide!”.

Para este proceso, que ha sido convocado por la Asamblea Nacional (AN), respaldado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el Movimiento Libertadores, conformado por académicos, gremios y organizaciones de distintos sectores, serán instaladas unas 14 mil 300 mesas de votación en Venezuela, y unas 500 en 80 países. La jornada contará con la presencia de al menos 5 expresidentes latinoamericanos como observadores.

Las interrogantes a ser respondidas durante esta jornada con un “Si” o un “No” son las siguientes: 1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?; 2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del 99 y respaldar las decisiones de la AN?; 3. ¿Aprueba a que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la realización de elecciones libres?

Material distribuido

En el caso de Portuguesa, Miguel Carabaño, responsable del equipo electoral, destacó que el material para la instalación de los 58 “Puntos Soberanos” y las 355 mesas de votación, ya fue distribuido en los 14 municipios. Dicho material incluye, entre otras cosas, las boletas de votación con las 3 preguntas, volantes de compromiso que serán firmados por los electores, la caja de resguardo de boletas (urna electoral), calcomanía de identificación y cuadernos de registro de votantes.

“Ya está todo listo para el acto de este domingo, el más importante de desobediencia civil amparada en los artículos 333 y 350 constitucional (…) tenemos el padrón al 100 %, con más de mil 600 portugueseños comprometidos a trabajar como testigos, miembros de mesa, seguridad y logística para el éxito de esta jornada”, puntualizó.

Recordó Carabaño, que los “Puntos Soberanos” estarán ubicados –en su mayoría- en las cercanías de iglesias, y acotó que unos 6 tuvieron que ser reubicados para evitar coincidir con los centros que serán habilitados para el simulacro de elección a la Constituyente; “sin embargo, no se afectó la programación porque fueron muy pocos y se ubicaron solo algunas cuadras más distantes”.

Reiteró que en Agua Blanca funcionará 1 punto con 7 mesas; en Araure, 7 con 60 mesas; Esteller 2 con 16 mesas; Guanare 10 con 85 mesas; Guanarito 3 con 16 mesas; José Vicente Unda, 2 puntos con 8 mesas; Ospino 3 con 17 mesas; Páez 8 con 76 mesas; Papelón 2 con 7 mesas; San Genaro de Boconoíto, 2 con 8 mesas; San Rafael de Onoto, 3 puntos con 8 mesas; Santa Rosalía, 2 con 6 mesas; Sucre, 7 con 20 mesas; Turén 6 con 21 mesas.

La votación

Para esta jornada cada “Punto Soberano” contará con un coordinador, un monitor, los miembros A y B que asistirán al elector, resguardarán y controlarán el uso del material electoral, realizarán el escrutinio y llenado de las actas; y el encargado de logística. También habrá testigos, observadores y veedores.

El proceso de consulta arrancará a las 6:00 am con la instalación del punto y a las 7:00 am se procederá a la apertura de las mesas. Para la votación, el elector debe entregar su cédula de identidad laminada -sin importar si está o no vencida- al miembro A, quien verificará la identidad y que sea nacido antes del 17 de julio de 1999. Una vez comprobado procederá a entregarle la boleta.