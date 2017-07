Transportistas guanareños no temen a sanciones y continuarán cobrando el aumento

Los conductores de busetas y rapiditos del municipio Guanare, sostuvieron ayer una asamblea en el barrio Las Américas, donde declararon que si están cobrando el aumento del pasaje porque la situación económica los tiene agobiados.

José Alirio Gómez, presidente de la Ruta 1 de Guanare, aseveró que el aumento es considerado como ilegal por los concejales, pero cuando los transportistas van a comprar los repuestos se los venden con un precio ilegal también y nadie combate esto.

“Las caraotas valen Bs. 8 mil y dos rollos de papel higiénico valen 3 mil 400, esos precios también son ilegales, pero nosotros tenemos que pagarlos para sostener a nuestra familias. Le decimos al Gobierno regional y municipal, y al pueblo que entiendan, porque nosotros también somos pueblo” reflexionó Gómez.

El vocero del transporte, dijo que el culpable de esta realidad económica es el presidente Nicolás Maduro “y si me van a meter preso por eso que me metan, pero eso es lo que asegura la gente en la calle. Estamos cobrando las busetas en 300 bolívares y los rapiditos en 400, si nos van a sancionar que nos sancionen, pero señor alcalde no aguantamos la situación, usted sabe quién soy yo”, sentenció Gómez.

Por los rapiditos, Freddy Orellana dijo que están cobrando 400 bolívares a unas personas si y a otras no, porque algunas no los pagan. “Estamos conviviendo con la realidad de cada quien, pero la mayoría de los usuarios son conscientes y pagan el aumento”, aseveró.

El transportista explicó que “el aumento obedece a que si el dólar Dicom pasó de 600 bolívares a 2 mil 600, según la cifra oficial del Gobierno, entonces los repuestos aumentaron igual y nosotros tenemos que aumentar la tarifa, porque si no, ni siquiera podremos comer ni mantener los vehículos”.

Willy Hernández, transportista de la ruta 81, pidió que se aplique la ley para los “piratas” que han proliferado en Guanare, dado que estas personas cobran lo que quieren y para ellos no hay impuestos y tampoco ley.