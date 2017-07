Transportistas no lograron consenso en torno al paro

A pesar de que la Federación Nacional de Transporte (FNT) y el comando intergremial de ese sector acordaron sumarse hoy jueves al paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democracia (MUD), en Portuguesa no lograron un acuerdo al respecto.

Germán Pérez, representante de la FNT en Portuguesa, explicó que como no se alcanzó un consenso, “los transportistas tienen la potestad de sumarse o no al paro; nosotros lo que estamos recomendando es que las unidades sean resguardadas porque no hay garantías para la seguridad, sin embargo, el transportista que quiera laborar está en su derecho”, expresó.

Pidió a los trabajadores del volante que decidan prestar sus servicios el día de hoy, quelo hagan con la mayor precaución posible“y al menor indicio de violencia, guarden las unidades por seguridad”.