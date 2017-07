Un servicio funerario básico supera el millón de bolívares

“La verdad de la vida, es una tumba”, ese fue el epitafio que colocó el filósofo acarigüeño Nerio Duin Anzola, mejor conocido como Mano Nerio, sobre la urna con la que celebró sus funerales en vida, y es toda verdad, no hay nada más inexorable que el paso del tiempo y la visita de La Parca, pero ese hecho natural que causa profundo dolor en los deudos del finado es ahora también motivo de angustia, porque velar a un difunto cuesta un ojo de la cara.

El funeral es parte del proceso de duelo y todos tienen la misma mecánica, es decir, la preparación del cuerpo (que en Venezuela se hace con formaldehído), el velatorio o exposición del cadáver en capilla ardiente, las exequias religiosas de acuerdo a la fe profesada por el difunto o los deudos y la inhumación, y contratar el servicio completo pero con los elementos más elementales y por tanto menos onerosos, puede costar hasta 1.351.952 bolívares que es el monto de 5,3 salarios mínimos integrales.

Lo que incluyen

Dependiendo de la casa funeraria, el servicio básico puede tener un costo superior si se realiza en las capillas velatorias, en otras, como en el caso de La Equitativa, cuyo precio base es de 970.000 bolívares, no hay variación entre el costo de hacerlo en casa o en las instalaciones con que cuentan, y el paquete general incluye un ataúd hecho de láminas de fibra de densidad media (MDF) o metal -según la disponibilidad-, un arreglo floral, los oficios religiosos, el servicio de cafetería básica (infusiones y consomé), la preparación del cadáver, una buseta para el traslado de familiares y amigos hacia el camposanto, una fosa en un cementerio municipal, y el derecho de uso de la sala velatoria o el mobiliario (catafalco, candelabros, floreros, sillas, etcétera) para la efectuar el velorio en casa.

Urnas chimbas

Ana Giménez, gerente de la funeraria La Equitativa, indicó que en la actualidad cuentan con un inventario de ataúdes que, si bien no es del todo variado o cuantioso, es suficiente para atender la demanda, sin embargo, advirtió que la crisis económica y la escasez de materiales ha sido el detonante para el surgimiento de una ola de empresas inescrupulosas que han saturado el mercado con féretros que no cumplen con las normas establecidas por el Servicio autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), lo que podría poner en grave riesgo sanitario a las personas, “esos féretros son más baratos, pero no los compramos no porque no queramos bajar los costos sino porque antes que todo debemos pensar en la seguridad de nuestros clientes”, dijo.

Gastos extras

Los tanatorios visitados ofrecen dentro de sus paquetes básicos la preparación del cuerpo con formaldehído, sin embargo, las condiciones de este o la forma en que encontró la muerte son elementos preponderantes para establecer si esa preparación básica bastará para el propósito o será necesario hacer un gasto extra para preservarlo en condiciones sanitarias y/o estéticas para llevar a cabo el velatorio. Los casos más frecuentes en que debe hacerse este desembolso son: cuando la muerte es violenta, cuando existe compromiso de tejidos blandos, cuando hay desfiguración de rostro, cuando el difunto sufría de cirrosis hepática o cáncer, y cuando la muerte se produjo por infarto, al respecto, Giménez explicó que ello se debe a la necesidad de practicar procedimientos más complejos y costosos.