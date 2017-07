Una venezolana crea los softwares para pantallas de Apple

La Universidad Metropolitana fue la cuna profesional de María Antonieta Tovar. Es ingeniera en Sistemas, egresada de ese recinto universitario. Su primer contacto con su carrera fue cuando hizo su tesis de pregrado en la empresa Ceprochoca/ Avensa, cuando creó un sistema de monitoreo de estadísticas de vuelo para esa compañía.

Esa genialidad que se desprende de su tesis de pregrado anticipaba que lograría grandes cosas. Hoy, María Antonieta es gerente de Ingeniería en Softwares para Monitores y Pantallas de Apple. Sus inicios se dieron al momento de emigrar en agosto de 1986 con el propósito de estudiar una maestría y doctorado en Ingeniería bioinformática. Su decisión logró traer oportunidades impensables para ella en ese entonces. Antes de llegar al gigante tecnológico, que fue siempre la meta de María Antonieta, se desempeñó en los siguientes trabajos:

Universidad de Stanford. Fue su primer trabajo como asistente de investigación al graduarse del postgrado que realizó en esa universidad.

Silicon Graphics. Conocida como SGI, es fabricante estadounidense de hardware y software de computadoras, que comenzó como fabricante de terminales gráficos en 1982. Aquí, al igual que en otras compañías, María Antonieta siempre se desempeñó en Ingeniería de Sistemas.

NVIDIA Corporation. Es una multinacional especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para estaciones de trabajo, computadoras personales y dispositivos móviles. Tiene sede en Santa Clara, California.

ATI. Fue una de las empresas de hardware que diseñaba GPU y tarjetas gráficas. La adquirió AMD en 2006 pero mantuvo la marca hasta 2010.

AMD. Está ubicada en Markham, Ontario, Canadá. Su plantilla laboral, de acuerdo con su sitio web corporativo, es de 3.300 empleados directos en América, Europa y Asia.

Todas estas empresas, donde ha trabajado María Antonieta, son especializadas en softwares de computación gráfica.

Actualmente, la ingeniera venezolana trabaja en Apple, empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, softwares y servicios en línea, con sede en Cupertino, California, Estados Unidos, y con sede europea en la ciudad de Cork, en Irlanda. Sus productos de hardware incluyen iPhone, iPad, iMac, el reproductor de medios portátil iPod, el reloj inteligente Apple Watch y el reproductor de medios digitales, Apple TV.

Este trabajo lo consiguió gracias a su red de compañeros de trabajo. “Somos un grupo de personas especializadas en hardware y software para las tarjetas gráficas (GPU) y para sistemas y trabajamos muy bien como equipo”, comentó.

Es un orgullo ser venezolana, independientemente del tiempo que lleve fuera del país. Afortunadamente, ser venezolano o de cualquier otra nacionalidad no ha presentado dificultades para ejercer mi profesión. Siempre hay pormenores como lograr el permiso de trabajo, pero lo más importante es tener el deseo de trabajar, de ser excelente en el trabajo, la ética profesional y el manejo del idioma y la cultura”, dice la gerente de Apple.

No todo fue fácil. María Antonieta tuvo que tener enfoque, persistencia y ganas de luchar en un mercado que es muy competitivo. “Los valores, bien sean en los estudios o en la vida, son siempre aprovechables y más con la situación actual del país, aunque no es la más idónea, hay que buscar, generar, y aprovechar oportunidades y no esperar a que se presenten”.

Ella supo capitalizar estas oportunidades, reflejando que se siente “muy afortunada de haber logrado una de mis metas más grandes, ya que siempre he sido fanática de las computadoras Mac. En general, hay excelente representación del talento venezolano en el área de Tecnología y en Apple”.

La ingeniera se ve acabando su carrera en Apple. Y, por supuesto, agradece “el privilegio de trabajar con este equipo, siendo una gran oportunidad para aprender nuevas tecnologías y para trabajar en un ambiente totalmente global”.