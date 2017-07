Vecinos de El Cerrito II trancaron la redoma de Araure para exigir gas

Habitantes de la comunidad el Cerrito II de Araure, trancaron en horas del mediodía de este miércoles la Redoma de Araure, bloqueando el paso con piedras y ramas, debido a que tienen más de mes y medio sin gas, y aseguraron estar cansados de cocinar a leña.

“La semana pasada representantes de la empresa Pdvsa Gas Comunal nos prometieron despacharnos las bombonasestá semana, pero vinieron y solo se pudo beneficiar una parte de la comunidad (…)aún quedamos 400 familias que necesitamos gas y nadie nos da respuesta, así que decidimos salir a protestar por tercera vez, porque no queremos más mentiras”, dijo Junior Sequera, vocero de Contraloría del consejo comunal de El Cerrito II.

Durante la protesta, Sequera resaltó que si no les daban respuesta pronto, continuarían con las acciones de calle,“porque no puede ser que a los demás si les llega gas, menos a nosotros”; no obstante, en horas de la tarde el vocero de la comunidad informó que les fue despachado el producto.